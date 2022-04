Une nouvelle tentative d’évacuation de civils depuis le port ukrainien de Marioupol , en grande partie contrôlé par l’armée russe, est prévue ce samedi, a indiqué la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.

2. Les troupes russes n’ont pas enregistré d’avancées majeures en 24 heures, selon Londres

Les contre-attaques de l’armée ukrainienne "continuent d’entraver les efforts russes". Les Russes n’ont pas enregistré d’avancées majeures au cours des dernières 24 heures malgré une activité militaire accrue, a rapporté samedi matin le service de renseignement militaire britannique.

3. Près de 5,2 millions de réfugiés ukrainiens

Le nombre de réfugiés ukrainiens ayant fui l’invasion de leur territoire par l’armée russe fin février continue d’augmenter et s’approche des 5,2 millions, selon les chiffres du Haut commissariat de l’ONU pour les réfugiés publiés samedi .

4. L’Ukraine annonce avoir repris trois localités proches de Kharkiv

L’Ukraine a affirmé samedi avoir repris trois localités proches de Kharkiv, deuxième ville du pays située dans l’est et régulièrement frappée par l’artillerie, tandis que l’armée russe continue à porter son effort dans le Donbass et dans le sud."Nos forces armées ukrainiennes ont réussi une contre-offensive lancée hier matin. Après de longs combats acharnés, nos unités ont délogé les troupes russes de Bezrouki, Slatine et Proudïanka", a déclaré sur Telegram Oleg Synegoubov, gouverneur de la région de Kharkiv.