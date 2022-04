Ce vendredi, le front commun syndical mènera donc plusieurs actions à Bruxelles et aux quatre coins du pays pour défendre le pouvoir d’achat, et demander de "meilleurs salaires".

"Si l’on revient avec des actions assez rapidement, c’est principalement en raison de la flambée des coûts de l’énergie" , précise Thierry Bodson, président de la FGTB.À très court terme, c’est sur cet aspect qu’il faut mettre la pression, juge-t-il.Cela vaut aussi pour les frais de déplacement pour se rendre au travail.

"Toutes les mesures prises par le gouvernement doivent être adaptées à durée indéterminée." Le syndicat socialiste demande notamment une réduction définitive de la TVA à 6% pour l’électricité et le gaz, ou encore l’application du tarif social élargi à durée indéterminée. "Pourquoi ne serait-il valable que jusqu’au 30 septembre?Et c’est le même type de constat pour le cliquet inversé, une mesure qui doit se terminer en juin.Ce qui nous revient, c’est que les gens en ont marre de vivre à la petite semaine.Cette incertitude est insupportable!"

"Ce vendredi, nous profiterons aussi de l’occasion pour dire de ne pas toucher à l’indexation automatique des salaires." Faut-il s’inquiéter d’une éventuelle remise en cause de cette indexation? "Il faut reconnaître que le gouvernement n’a pas encore eu d’expression négative à ce sujet.Mais le banc patronal revient toujours dessus… Nous voulons donc insister sur le fait que les gens ne s’enrichissent pas avec ce système, mais rattrapent un pouvoir d’achat perdu les mois précédents."

«On n’a jamais négocié dans des secteurs en difficulté»

Lors de cette mobilisation, les syndicats rappelleront également leur profonde opposition à la loi de 1996 sur la formation des salaires.Celle-ci fixe la marge maximale pour l’évolution des salaires à 0,4%, en 2021-2022. Intenable dans un contexte d’inflation galopante, disent les syndicats.

Une action est d’ailleurs prévue ce vendredi matin devant le siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). "Un grand nombre de personnes ne parviennent plus à boucler leurs fins de mois.Il faudrait donc pouvoir négocier librement les salaires.Or, aujourd’hui, c’est impossible avec cette marge de 0,4% , souligne Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. Par contre, pour les salaires des patrons du Bel 20, il n’y a pas de plafond.Leurs salaires peuvent augmenter de 10%, mais pour les travailleurs, c’est 0,4% sur deux ans!"

D’un autre côté, la situation n’est-elle pas suffisamment complexe pour les entreprises, qui ont également davantage de frais à assumer en cette période compliquée?

"Si on modifiait cette loi, les négociations salariales pourraient tenir compte de la bonne santé ou non des entreprises , répond Thierry Bodson. Et cela dit, on n’a jamais négocié dans des entreprises ou des secteurs en perte.On n’est pas fous! Par contre, avoir une loi qui nous empêche d’aller chercher des augmentations de salaire chez Total, Engie ou Pfizer, ce n’est pas normal!"

Notons enfin que la mobilisation syndicale ne se limitera pas à cette série d’actions, puisqu’une manifestation nationale en front commun est d’ores et déjà annoncée le lundi 20 juin.