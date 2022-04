Macron et Le Pen à la pêche aux derniers indécis

Le Pen compte sur les abstentionnistes

Sa joute verbale avec Marine Le Pen, mercredi, en direct à la télévision, n’a pas arrangé son cas. "Qu’Emmanuel Macron me méprise moi je m’en moque, mais qu’il méprise les Français, qu’il les brutalise, qu’il les traite comme il les a traités, avec dédain, avec arrogance, ça c’est inadmissible" , a déclaré la candidate en visite auprès de soignants à Berck-sur-mer (Pas-de-Calais), pour son déplacement de campagne. Marine Le Pen était là-bas en terrain (presque) conquis : elle y a été choisie par un peu plus de 30% des votants lors du premier tour, mais a été devancée d’une courte tête par un certain Emmanuel Macron (un peu plus de 32% des voix). Avant de quitter la ville, la candidate d’extrême droite a particulièrement ciblé les abstentionnistes susceptibles de faire basculer le scrutin en sa faveur : "Allez voter. Décidez de votre avenir. Si le peuple vote, le peuple gagne!" , a-t-elle répété, doigt tendu et sourire aux lèvres.

Macron, un clin d’œil aux ruraux

Emmanuel Macron était de son côté en meeting à Figeac, dans le Lot (Occitanie), un bastion de la gauche (le maire PS, André Mellinger, a toutefois apporté son soutien au candidat libéral).

Le président sortant s’est posé en rassembleur d’une France fracturée entre les métropoles, les "quartiers" et la ruralité. "Je sais combien, dans nos campagnes, le drame des déserts médicaux est là. Il nourrit la colère, et aujourd’hui les extrêmes" , a déclaré le candidat, promettant un grand plan visant à remédier à cette problématique (lire également ci-contre).

En ce dernier jour de campagne, le président sortant s’est particulièrement adressé aux électeurs ruraux, qui ont massivement choisi Marine Le Pen au premier tour, mettant l’accent sur des problématiques sécuritaires dans les campagnes, promettant le déploiement de gendarmes et la création de milliers de postes dans la justice.

Sa campagne se conclut sur un léger couac: derrière la foule compacte venue l’acclamer à Figeac, des militants - a priori de gauche - avaient déployé une banderole au message éloquent : "Quand tout sera privé, on sera privé de tout" . Une interpellation qui a passablement agacé le candidat : "Félicitez-vous parfois d’être dans une démocratie où vous pouvez interpeller un président en fonction et un candidat comme ça. Et j’espère que ça pourra continuer! Avec une autre candidate, ce sera un autre choix!"