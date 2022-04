Il faudra un permis d’urbanisme pour les gîtes, le secteur n’est pas ravi

Tant chez Accueil Champêtre en Wallonie qu’à la Fédération des Gîtes et Chambres d’hôtes, on déplore une décision pour laquelle le secteur n’a pas été concerté et qui risque d’être un frein au développement touristique, dit-on.

" Cela va diminuer la création d’hébergements touristiques de terroir et on se demande d’ailleurs si ce n’est pas ça la volonté ", dit même Alexandra Carrara, chargée de relations publiques chez Accueil Champêtre en Wallonie.

Pour le ministre de l’Aménagement du territoire, il s’agit plutôt de combler " un vide juridiqueconcernant la création de nouveaux hébergements touristiques " et qui a notamment pour conséquences " d’empiéter sur le cadre de vie des citoyens ". Willy Borsus pointe là " une suroffre " en hébergements touristiques dans certaines zones. Qui, outre des nuisances pour les riverains, occasionne aussi une pression financière ou crée même une pénurie en logements résidentiels.

Ces griefs, ils ont d’ailleurs été formulés au ministre par une série de communes qui réclament un tel permis qui leur permettra de mieux réguler le nombre d’hébergements sur leur territoire.

" On peut le comprendre car certaines communes sont effectivement sous pression touristique , admet Aurélien Berger, coordinateur à la Fédération des Gîtes et Chambres d’hôtes. Mais il ne faut pas pour autant appliquer le même cadre partout. "

Claire Carlier, responsable du pôle Hébergements chez Accueil Champêtre en Wallonie, reconnaît également que le logement touristique peut être trop envahissant dans certaines communes. Mais de là à imposer une telle règle pour tous, ce n’est pas la bonne solution.

" Que les communes fassent déjà un cadastre de ce qui existe , dit Claire Carlier. C’est ça la première chose à faire pour diminuer la pression, car ce sera l’occasion de constater que beaucoup de logements ne sont pas en ordre. " Selon Accueil Champêtre, les 2000 gîtes reconnus par le Commissariat Général au Tourisme (CGT) ne représentent ainsi que 40% de l’offre totale.

Ce qui ne signifie pas que 60% ne sont pas ordre. Mais, dit Claire Carlier, les hébergements touristiques non reconnus par le CGT sont nombreux à ne pas disposer d’attestation sécurité incendie ou de déclaration d’exploitation pourtant obligatoires. C’est notamment le cas de certaines résidences secondaires qui sont sous-louées à des touristes. Imposer le respect des règles minimales permettrait déjà d’éliminer certains de ces hébergements et ainsi réduire la pression dans certaines zones, dit-on chez Accueil Champêtre. Concernant les nuisances pour les riverains d’un gîte, Accueil Champêtre note que le code wallon du tourisme interdit les gîtes de grande capacité dans les noyaux habités, à moins qu’une personne responsable habite à proximité. Une manière de réduire les risques de nuisances pour autant, là aussi, que l’hébergement ne passe pas sous le radar. Plutôt qu’un permis d’urbanisme, c’est donc bien un cadastre de l’offre existante qui permettra de mieux réguler les logements touristiques trop envahissants.