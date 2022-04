Déserts médicaux en France : reportage dans une maison de santé... sans médecin

Arrangements

À Latour-de-France, le couperet a fini par tomber en octobre 2021, quand le dernier médecin généraliste de ce village d’un peu plus de 1000 âmes est parti, laissant derrière lui un maire démuni, mais aussi une maison médicale inaugurée quelques années plus tôt, en 2015, au sein de laquelle exercent toujours des infirmiers, sages-femme, kinés, etc.

Pour continuer à travailler, et surtout, à suivre les patients, souvent âgés, vivant dans cette zone rurale, il a fallu s’arranger comme on peut. C’est le cas de Yann, infirmier en pratiques avancées, qui fait le pont entre le médecin et l’infirmier et qui est habilité à prendre en charge des patients souffrant de pathologies chroniques stables.

Au sein de la maison de santé, Yann est en charge d’environ 300 patients, qu’il voit en moyenne une fois par trimestre chacun. Théoriquement, il ne peut recevoir de patients qu’après que ceux-ci aient au préalable consulté un médecin. Mais comment faire, alors qu’il n’y a justement plus de médecin à la maison médicale ? "Normalement, sans médecin ici, je ne peux pas exercer" , concède-t-il. "Mais on a trouvé une solution avec les médecins d’Estagel (NDLR : un village à cinq kilomètres de là) : je suis rattaché à eux.Parfois des patients chroniques m’appellent pour venir, et je m’arrange directement avec le médecin."

Yann est un visage précieux pour les gens du coin, à qui il peut accorder une demi-heure par consultation, contrairement au quart d’heure réglementaire chez le médecin. "Mais je ne remplace pas un docteur, hein!" , insiste-t-il, lui qui fut infirmier (libéral) pendant une quinzaine d’années.

Milliers de patients

"On tient cette maison à bout de bras" , explique le maire (sans étiquette), Marc Carles, également vice-président de la communauté de 24 communes à qui appartient la maison de santé. Ironie du sort, Estagel, qui y envoie des patients, ne fait pas partie de cette communauté. "Il y a deux médecins à Estagel, mais les habitants peuvent venir consulter les professionnels de santé ici" , abonde le maire, pointant le fait que la maison de santé de Latour agrège en fait des gens "d’un peu partout, venant petits villages de l’autre côté de la vallée, qui connaissent des problèmes de médecins. Au total, on draine cinq ou six mille habitants" , évalue-t-il, lui qui se bat pour maintenir la maison de santé ouverte et fonctionnelle: "On a toujours un emprunt dessus et on a maintenu les professionnels de santé dans les locaux dans l’espoir de trouver un médecin. C’est une volonté politique: on a cet outil tout neuf, fonctionnel, agréable pour travailler.Depuis octobre 2021on est dans une recherche active avec des cabinets de recrutement, pour faire venir des médecins chez nous."

Cathy, sage-femme arrivée en août 2020, le souligne : la recette pour continuer à faire tourner la maison de santé consiste " à se serrer les coudes, tous ensemble" . Pour l’heure, du fait que les sages-femme bénéficient d’une certaine autonomie en France, elle peut prescrire un certain nombre d’actes, mais pas tous.

"À court ou moyen terme, l’absence de médecin va nous poser problème" , reprend le maire, qui a attentivement suivi la campagne présidentielle et les propositions des candidats pour lutter contre les déserts médicaux. "En tant que maire, je suis démuni par rapport à ça. Je cherche toutes les solutions possibles, mais c’est compliqué. Je ne vois pas quelle solution politique peut être trouvée, peu importe qui sera élu dimanche."