Derniers uppercuts entre Macron et Le Pen

Pour son dernier meeting àArras (Pas-de-Calais), Marine Le Pen n’a pas retenu ses coups à l’égard d’Emmanuel Macron : "Peut-on confier cinq ans de plus à un président qui hausse les épaules et ne se remet jamais en question notamment quand on évoque l’affaiblissement terrible du pouvoir d’achat?" , a tancé la candidate d’extrême droite, fustigeant l’arrogance d’un adversaire qui l’a mise en difficulté lors du débat d’entre-deux-tours.