Après les excavatrices, la biodiversité

Policier à la retraite, le Cominois veille avec passion sur la Réserve Naturelle et Ornithologique de Ploegsteert.

Cette zone humide de 80 hectares est un parfait exemple de la bonne entente entre industriels et passionnés de nature. Et c’est notamment ce mariage gagnant qui, l’an dernier, a séduit le jury du Prix Baillet Latour de l’Environnement. Prix dont l’appel à candidatures pour l’édition 2022 se clôture le 30 mai prochain (voir infos ci-dessous).

La récompense est substantielle: 25000 euros. Un bonus inespéré pour la Réserve de Ploegsteert qui l’a donc remporté l’an dernier. Et qui permettra à Martin Windels et les trop peu nombreux bénévoles de s’épargner le dos en faisant appel à une entreprise pour défricher les saules. Cet argent permettra aussi de faire quelques aménagements pour l’accès aux personnes à mobilité réduite, développer des bassins pédagogiques pour les écoles de la région ou encore renforcer la signalétique sur le site.

Ce site, il a été aménagé sur d’anciennes fosses d’argile de la Briqueterie de Ploegsteert qui le voisine. L’entreprise continue d’ailleurs d’exploiter la zone, ce qui permet à la réserve de s’agrandir de 2 hectares en moyenne chaque année. Les berges du bassin libéré cette année par les engins d’excavation seront ainsi plantées de chênes, peupliers et aulnes. Depuis 1977, ce sont ainsi 30000 arbres qui ont été plantés sur le site.

Mais la vraie richesse de la Réserve Naturelle et Ornithologique de Ploegsteert, c’est dans la zone humide et sa roselière qu’elle se trouve. Plus de 200 espèces d’oiseaux y vivent ou y prennent leurs quartiers d’été. Parmi eux, des espèces remarquables pour la Wallonie, comme le Butor étoilé, le Héron pourpré, le Cygne de Bewick ou encore le Panure à moustaches. Le monde amphibien y est aussi à la fête, notamment le crapaud crêté, tandis que côté mammifère, une colonie de lérots y prospère.

Tout ce petit monde a trouvé sur cet ancien site industriel un lieu de vie idéal. Mais fragile. Car si après l’exploitation l’eau d’exhaure est revenue dans un des bassins où les pêcheurs peuvent plonger leurs lignes jusqu’à 6 ou 7 mètres de fond, c’est grâce aux pompes de la Briqueterie de Ploegsteert qu’une riche zone humide de moins d’un mètre de profondeur a pu se développer. " Elles tournent en permanence pour éviter que le site ne soit noyé" , indique Martin Windels, qui loue l’indispensable collaboration de la Briqueterie, qui reste d’ailleurs propriétaire du site. " Franchement, ils nous aident énormément, dès qu’on a besoin de quelque chose ils sont partants. " Comme par exemple cette année où une colonie d’hirondelles de rivage s’est installée dans des buttes de terre que l’entreprise envisageait de raser. " Dès qu’on l’a prévenu, le directeur a fait stopper les travaux et a demandé que le site soit sécurisé. " Cette collaboration entre naturalistes et industrie lourde, démontre qu’à côté d’une activité économique, " il est possible d’améliorer très nettement la biodiversité sur un site au passé industriel ", salue aussi Juan de Hemptinne, président de la Fondation Wallonne pour la Conservation des Habitats et qui coordonne le Prix Baillet Latour de l’Environnement.

Les candidatures pour le prix 2022 sont à rentrer à l’adresse suivante: Patrick Miel, 54 chemin d’Ellignies 7910 Anvaing ou à patrick.miel@conservation-des-habitats.be. Infos au 0473/454614 et https ://www.conservation-des-habitats.be/