2021, une année d’extrêmes climatiques en Europe

L’année 2021 avait d’ailleurs “bien” débuté à ce niveau: " Des températures inhabituellement élevées fin mars ont été suivies d’un froid inhabituel entraînant des dégâts liés au gel sur de nombreuses cultures ", rappelait ainsi ce jeudi Freja Vamborg, climatologue à l’observatoire Copernicus.

Baltique trop chaude et Vesdre qui déborde

Dérèglement extrême à nouveau quelques mois plus tard avec les inondations qui ont frappé la Belgique et l’Allemagne. En cause, relève la climatologue, d’inhabituelles fortes pluies début juillet qui ont saturé les sols. Elles-mêmes suivies d’un record de précipitations géographiquement concentrées à cause d’un système dépressionnaire quasi à l’arrêt qui trouvait son origine dans une mer Baltique anormalement chaude. La Vesdre qui déborde à Pepinster à cause d’une eau trop chaude au large de Stockholm: ou comment rappeler que le changement climatique est un problème global…

Les températures de surface de la mer Baltique font donc partie de ce catalogue des extrêmes 2021, avec des températures de surface de plus de 5 °C au-dessus de la moyenne. Et, comme pour la Méditerranée, les plus chaudes depuis au moins 1993. Globalement, la température moyenne à la surface de la mer en Europe a été, en 2021, la sixième ou la septième plus chaude depuis que des relevés fiables existent.

Extrême encore avec les vents: même si les variations sont sensibles d’un pays à l’autre, jamais depuis plus de 40 ans la vitesse des vents n’avait été aussi faible en Europe du nord-ouest et centrale. Probablement les prémices d’un phénomène de fond (voir ci-dessous).

Identifier et analyser les phénomènes climatiques est un préalable à la mise en place d’actions pour enrayer le dérèglement global, indiquait en préambule à la présentation du rapport Copernicus Samantha Burgess, directrice du service Changement climatique de Copernicus.

La première partie du job est faite, et depuis longtemps déjà. La seconde patine toujours, comme le démontre la concentration des gaz à effet de serre qui continue d’augmenter. Le dioxyde de carbone mais aussi et surtout le méthane (voir ci-dessous). Et les incendies monstres de l’été n’ont rien arrangé, libérant le 4eplus haut volume de CO2 depuis 2003 (2020 ayant marqué un record), principalement en Sibérie orientale. Bref, le climat qui se dérègle comme une machine infernale qui se nourrit de ses propres catastrophes.