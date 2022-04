Cédric Herrou, agriculteur français connu pour son militantisme en faveur des migrants, a rendu visite au collectif S13 à Spy. Et découvert ce qui était mis en place pour les " invités " .

2. 2021, une année d’extrêmes climatiques en Europe

L’été le plus chaud à l’échelle européenne (1 °C de plus que la moyenne 1991-2020), des inondations monstres en Europe occidentale et une sécheresse dramatique accompagnée de terribles incendies en Méditerranée qui ont ravagé une surface équivalente au quart de la Belgique.

Le rapport annuel du service Copernicus sur l’état et la variabilité climatique en Europe l’an dernier illustre à nouveau que le réchauffement global de la planèt e s’accompagnera de dérèglements toujours plus extrêmes.

3. Deux hectares de vigne en plus à Ostiches

A près avoir installé un vignoble en face de la ferme familiale, Adrien Degavre vient de planter 2 ha de vigne à l’autre bout du village .

Depuis trois ans tout le monde se passionne pour l’aventure viticole et vinicole d’Adrien Degavre, à Ostiches. Mercredi dernier, il a franchi une nouvelle étape en installant une seconde vigne sur une parcelle de deux hectares, en pente et bien ensoleillée. Trois spécialistes sont venus du Luxembourg, pour planter 9.360 pieds de Chardonnay.

4. Edward Still sur ses dix premiers mois à la tête de Charleroi: «Ma patience et ma tolérance ont déjà été mises à rude épreuve»

Edward Still (31 ans) revient sur ses dix premiers mois à la tête du Sporting. Et préface ses premiers Europe play-off .

5. Radja Nainggolan se livre avant les Champions play-off: «Je n’ai pas peur de Gheysens mais de sa femme»

Radja Nainggolan brise le silence à la veille des play-off lors desquels il espère faire taire tous ses détracteurs : "Selon la presse, je suis le plus mauvais à chaque match"

6. «Les pouvoirs locaux ont su faire face aux crises»

Municipalia, le Salon des mandataires, s’est ouvert ce jeudi au WEX de Marche-en-Famenne. Lors des discours inauguraux, sur fonds de Plan de relance, les membres du gouvernement wallon ont souligné le rôle moteur des pouvoirs locaux qui ont su faire face aux crises qui se succèdent depuis plus de deux ans .

7. Wanze: l’ASBL du château de Moha a 30ans (et des projets)

Diversifier ses animations, continuer les fouilles archéologiques …: les Amis du château féodal de Moha ont encore plein d’idées.

8. Imola, double fête pour Ferrari

De retour au calendrier pour " dépanner " durant la pandémie, le théâtre de l’ancien GP de Saint Marin a regagné sa place en F1 .

Associé à jamais aux noms de Roland Ratzenberger et surtout d’Ayrton Senna, disparus tragiquement lors du funeste week-end du 1er mai 1994, le tracé d’Émilie-Romagne se distingue des nouveaux circuits modernes souvent aseptisés. "C’est un circuit à l’ancienne, assez étroit où la moindre erreur se paie cash, vous êtes directement dans le bac à graviers", souligne Lance Stroll, le pilote Aston Martin.

9. Rallye de Croatie: la cote de Hyundai et Neuville en hausse

À l’image de Mercedes en F1, Hyundai a connu un début de saison compliqué en WRC. L’équipe coréenne a débuté en retard le développement de sa nouvelle voiture hybride. Fortement critiquée par ses pilotes eux-mêmes, elle a toutefois bien limité les dégâts .

10. Une douce musique pas si tranquille

Derrière le plumage de Condore, il y a la Liégeoise Leticia Collet . Claviériste de Dan San, Noa Moon ou Antoine Wielemans, elle s’envole en solo (mais bien entourée) dans ce premier bel album, Winding Whispers.