Quelle météo chez vous?

Aussi, ce vent d’est continental qui souffle depuis plusieurs semaines n’arrange malheureusement pas les choses… On a toujours tendance à nous rappeler l’été maussade mais c’était il y a 9 mois et depuis, la sécheresse de surface est de nouveau présente même si c’est plus correct sur le sud et l’Ardenne. On espère un peu d’eau ce week-end car ensuite, pas grand-chose en vue.

Et sur le reste du pays?

On commencera cette journée sous un beau soleil dans un ciel bleu et quelques cirrus décoratifs. Dès lors, la fraîcheur matinale se résorbera assez rapidement et on passera les 10°C en plaine avant 9H30. Ensuite, pas mal de soleil et à nouveau un vent d’est, nord-est qui forcira atteignant fin de matinée 35 à 45 km/h.

Milieu-fin d’après-midi, quelques cumulus arriveront de l’Allemagne. Ces derniers affecteront les provinces de Limbourg, Liège et Luxembourg après 15-16H alors que ça restera bien ensoleillé ailleurs. Maximums agréables malgré le vent avec toujours 13°C sur les sommets et à la mer et jusque 18°C sur le centre du pays. Fin d’après-midi et le soir, quelques nuages de moyenne altitude sur le centre, des cumulus plus nombreux sur l’est et toujours beaucoup de soleil près de la frontière française et le littoral.

