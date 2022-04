Pigalle, 1950 [CRITIQUE] - Les p’tits drames de Pigalle

Il signe pourtant, avec Pigalle, 1950 , le contre-pied qu’on n’attendait plus: une plongée nostalgique dans le Paris des années 50. Un Paris de cinéma, celui de Jacques Becker, de Melville ou d’Henri Decoin. Celui d’un Pigalle et d’un Montmartre qui n’existent plus. Là où débarque un jeune provincial, Antoine, dit Toinou, pour y découvrir les merveilles du "vrai" monde. Et notamment l’étonnante faune qui gravite autour de la "Lune Bleue", le cabaret où il trouvera de l’embauche, tantôt pour livrer du charbon, tantôt pour jouer du shaker, tantôt pour des missions moins nobles, qui l’obligeront à côtoyer les pègres locales. L’endroit, aussi, où il rencontrera l’amour de sa vie, ainsi que la très belle Olga, chanteuse vedette et femme déjà forte, qui le prendra sous son aile.

Quand j’ai su qu’on avait parlé de moi pour travailler avec Pierre Christin, j’ai d’abord cru à une blague

Un véritable récit initiatique, simple comme la vie, sans surprises, et pourtant touchant, pour lequel Christin ne s’est pas trompé en s’adjoignant, au dessin, les services de Jean-Michel Arroyo. Sorti de ses reprises de Buck Danny , le jeune quinquagénaire le reconnaît: ce Pigalle, 1950 est un cadeau. " C’est José-Louis Bocquet qui a proposé mon nom à Pierre Christin, qui cherchait un dessinateur , se souvient-il. Au début, j’ai cru à une blague: on parle quand même d’une légende. Mais c’était vrai. Le courant est passé tout de suite. Et on s’est beaucoup amusé. "

Ils sont surtout parvenus à nous immerger dans l’atmosphère si particulière de l’époque. Une atmosphère un peu fantasmée, qui doit autant aux souvenirs de Christin qu’aux recherches d’Arroyo, dont le travail graphique, dans un lavis sépia d’une classe folle, ravira les nostalgiques: " Pierre a connu cette époque, moi pas, et pourtant on pigeait instantanément ce que voulait l’autre: dans ce cas, on peut parler de magie ", raconte, avec une certaine émotion, un Arroyo pas encore sorti de son Pigalle, et qui voit en son aîné " un père artistique ". " C’est, en tout cas, un immense honneur d’avoir pu collaborer avec lui ", dit-il avec révérence.

Une autre collaboration dans les tuyaux

Et l’aventure n’est pas terminée pour l’ami Arroyo. Qui, non content d’avoir passé un cap avec cet album magnifique, s’apprête à vivre une autre collaboration avec Pierre Christin, histoire d’un peu prolonger la magie: " Il m’avait dit que c’était son dernier scénario, mais il faut croire que ça lui a plu, puisqu’il m’a cette fois envoyé un récit d’anticipation, écrit il y a quelques années, et sur lequel je vais me pencher bientôt. "

Dupuis (Aire Libre) «Pigalle, 1950», Christin/Arroyo, 152 p., 25.95 €.