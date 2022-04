Les Ukrainiens cultivent entre les mines

L’agriculture ukrainienne fait actuellement preuve d’une résilience identique à celle d’une nation entière. Malgré les bombes et les morts, les agriculteurs restent mobilisés. Mobilisés pour nourrir la population mais aussi pour subvenir à la survie économique de leur exploitation. "Notre problème, c’est la logistique, le transport et le ravitaillement , détaille la représentante des agriculteurs ukrainiens. Notre besoin crucial, c’est le carburant car il est destiné majoritairement à l’armée." Et lorsque le carburant est disponible, c’est le stockage qui s’avère être un problème avec "la destruction des dépôts de carburant".

30% de production en moins

Les agriculteurs ukrainiens subissent les mêmes difficultés que leurs collègues européens. Les engrais azotés se font rares et, surtout, les prix ont explosé. "Il y aura moins d’engrais utilisés cette année et cela va impacter les rendements. " Selon l’UNAF, "les prochains semis seront effectués sur 70% des terrains agricoles. Malheureusement le reste est soit occupé, soit miné, soit inaccessible ". Invité également à cette assemblée de la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA), Daniel Azevedo, directeur "produits de base et commerce" de la COPA-COGECA confirme que l’Europe va affronter des difficultés d’approvisionnement sur certaines productions: 7 à 8 millions de tonnes de maïs en moins, 1,3 à 1,6 million de tonnes de tournesol. " L’objectif immédiat, c’est de maximiser notre production en interne. D’obtenir des dérogations au verdissement." Notamment en permettant de cultiver les jachères . "Il faut suspendre les barrières tarifaires à l’importation d’engrais. Et mettre en place un plan protéine européen. " S’il n’y avait pas la guerre et la crise humanitaire qui en découle, on aurait le sentiment que cette crise fera aussi grandir l’agriculture européenne. Dans la salle, les agriculteurs applaudissent lorsque le représentant de Farm-Europe, Joao Pacheco, appelle à plus de production. " L’approche de la Commission européenne est une approche aveugle dans la réduction de fertilisants et de pesticides. Il faut une révision du Greendeal. Il faut miser sur une approche qui va soutenir les agriculteurs pour produire davantage avec moins de ressources en réduisant notre empreinte environnementale. " Le représentant de la Commission européenne, Olivier Sitar, tempère: " À long terme, nous ne devons pas oublier le grand défi du futur qui est le changement climatique."

Problème de transport en Ukraine

Côté Ukraine, la réalité est autre. Maria Didukh rappelle le quotidien des agriculteurs de ce pays en guerre. " Dans l’élevage, certaines fermes ont été entièrement détruites. La production laitière a été ralentie car il n’y avait pas de possibilité de transport. Les éleveurs ont besoin de médicaments vétérinaires, de vaccins…" Le premier défi de l’agriculture ukrainienne est avant tout de régler le problème de transport: " On aura moins de production mais on aura des produits plus chers. On aura moins de volume mais c’est lié au transport car les ports sont bloqués par la Russie. "