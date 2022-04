Le quartier musulman de Jérusalem protégé

Plus d’un millier de manifestants arborant des drapeaux israéliens se sont rassemblés en début de soirée sur la place Tsahal, en face de la Vieille Ville. Selon une équipe de l’AFP sur place, la police a bloqué l’accès à la porte de Damas à ces manifestants, dont plusieurs partisans du député d’extrême droite Itamar Ben Gvir, qui avait été interdit d’accès à ces lieux plus tôt en journée par le Premier ministre Naftali Bennett. Vendredi et dimanche, des accrochages entre manifestants palestiniens et policiers israéliens avaient fait plus de 170 blessés.