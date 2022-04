Dupuis

Le résumé de l’éditeur

Antoine, dit "Toinou", décide de plaquer son Aubrac rural pour le Paris rutilant des années 1950. À 18 ans, il découvre avec stupéfaction les charmes de Pigalle, en particulier ceux des danseuses du cabaret "La Lune Bleue", dans lequel il va travailler.

Pris sous l’aile du patron, "le Beau Beb", il va ainsi faire la rencontre de personnages hauts en couleur tels que "Pare-brise", le comptable, "Poing-barre", le videur, ou encore Mireille, la vendeuse de cigarettes…

Mais à trop fréquenter le monde de la nuit, le naïf jeune homme va vite se retrouver plongé dans de sombres histoires de grand banditisme, dont la violence va profondément changer son existence… Toinou brûlera-t-il son innocence à la lumière enivrante de sa nouvelle vie?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): NOSTALGIQUE

Une collaboration aussi inattendue que magnifique entre la légende Pierre Christin et un Arroyo sorti de ses reprises de Buck Danny. Son travail graphique, dans un lavis sépia d’une classe folle, est assez fabuleux et contribue à immerger le lecteur dans un Paris révolu.

Un voyage dans le temps à vous rendre nostalgique.

2 Naduah

Glénat

Le résumé de l’éditeur

En 1836, au Texas, Cynthia Ann a 9 ans quand ses parents sont tués par un raid comanche. L’enfant survit à l’attaque mais est capturée. Vingt-quatre années passent, Cynthia Ann vit librement aux côtés de cette tribu qu’elle considère dorénavant comme sa famille.

Quand en 1860, elle est ramenée contre son gré à Jacksboro, elle laisse derrière elle un foyer, un homme et des enfants. Celle qu’il faut dorénavant appeler Naduah est traitée comme une prisonnière et non comme une invitée par les Texans.

Pourtant, dans les journaux, la réalité est déformée. On se félicite et se vante d’avoir sauvé une femme innocente des griffes des terribles sauvages. Malgré elle, Cynthia Ann devient le symbole fédérateur d’une nation qui l’a privé des êtres qu’elle aime…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉRACINEMENT (S)

1836, Texas: Cynthia, tout juste adolescente, est enlevée puis élevée par des Comanches. Après s’être mariée parmi eux, et y avoir donné naissance à trois enfants, elle est ramenée de force à sa famille d’origine. Et à une culture qu’elle ne comprend plus.

Un double déracinement terriblement émouvant, pour un récit d’un grand humanisme.

3 «Tuez De Gaulle» (T.1)

Delcourt

Le résumé de l’éditeur

Petit Clamart, 22 août 1962, 19h30, le général de Gaulle échappe de peu à un attentat. Le sort de la France aurait pu basculer ce soir-là, mais on se contenta d’arrêter une poignée de conspirateurs, des soldats perdus rêvant de l’Algérie Française.

Condamné par une juridiction d’exception, le chef du commando Jean Bastien-Thiry fut le dernier fusillé en France. Qui se cachait derrière lui?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BROUILLON

Les hommes politiques français ont la cote et la bulle, en cette période électorale. Sous un titre et une couverture choc, avec un style graphique décontracté, cette nouvelle incarnation des complots post-Algérie est brouillonne et peine à accrocher.

On ne les a pas compris.

4 Le Bossu de Montfaucon (T.1)

Bamboo

Le résumé de l’éditeur

Fin du XVe siècle. Louis d’Orléans, duc et premier prince de sang, s’est vu refuser la régence du jeune Charles VIII manipulé par sa sœur, la perfide Anne de Beaujeu.

Réfugié en Bretagne, Louis prépare la défense de Nantes lorsqu’un homme épris de vengeance lui propose ses services. Pierre le Bâtard, accompagné par un bossu difforme tiré des caves du gibet de Montfaucon, prévient le duc.

Anne de Beaujeu et son homme de main, l’impitoyable Axel Lochlain, ont en leur possession deux documents que lui, le Bâtard, est le seul à pouvoir récupérer: deux lettres qui remettent en question la légitimité de Louis au trône de France.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): COMPLEXE

Pelaez se sert de la guerre de succession qui vit s’affronter Anne de Beaulieu et Louis d’Orléans, pour y nouer et dénouer de sombres intrigues, et placer… Quasimodo en leur cœur.

Les enjeux sont complexes à aborder, et les personnages fort (trop) nombreux.

5 Vikings dans la brume

Dargaud

Le résumé de l’éditeur

"Vikings Dans La brume" raconte les aventures burlesques de Vikings partis en mer pour accomplir une forme de routine: raids, pillages, meurtres et ripailles!

"Vikings Dans La brume" raconte aussi et surtout, l’histoire d’un monde qui bascule. Nos Vikings sont confrontés à l’évolution rapide du monde chrétien, qui se structure, se répand, et complique considérablement le bon déroulement des pillages.

À la tête de sa bande de redoutables guerriers, le chef Reidolf est bien obligé de constater que ce mode de vie basé sur la prédation vit ses derniers instants… Mais comment changer quand on a toujours vécu ainsi? Comment sortir de la brume…?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RÉPÉTITIF

On adore Lupano, mais le voir aborder la culture viking sous forme de gags n’est qu’à moitié réjouissant. Le dessin d’Ohazar est expressif, mais l’humour, répétitif, tombe parfois à plat.

Mention, toutefois, à la comparaison entre Jésus Christ et Odin: par Toutatis, c’est drôle.

6 La terre vagabonde (T.1)

Delcourt

Le résumé de l’éditeur

Depuis la prévision de la mort de notre soleil, l’humanité s’activait à sa survie dans un projet sans précédent: piloter la Terre jusqu’à la constellation du Centaure afin d’y trouver la nécessaire chaleur de son étoile.

Un voyage long de 2500 années terrestres…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FASCINATION

Inadaptable, Liu Cixin? Delcourt lance une collection consacrée au maître chinois de la SF. Quinze albums à paraître d’ici fin 2023, à commencer par cette transposition de la nouvelle Terre errante, qui parvient à en restituer l’âme et le corps. Une fameuse gageure.

La fascination est intacte.

7 Les frontières du Douanier Rousseau

Michel Lafon BD

Le résumé de l’éditeur

Le 8 janvier 1909 s’ouvre le deuxième jour du procès du peintre Henri Rousseau, dit "le Douanier Rousseau ".

Vieil homme voûté par ses 64 ans, affaibli par quelques jours de détention, il a reconnu la veille les accusations de faux et usage de faux. Mais il ne comprend pas la gravité de son acte.

Face à l’attitude candide du peintre et de ses propos décalés, la cour devra répondre à la question suivante: "Rousseau, êtes-vous un génie ou un benêt? "

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉSARMANT

À travers le procès qui lui fut intenté en 1909, le duo Lambert-Sam livre un portrait vivifiant d’Henri dit "Le Douanier" Rousseau, un peintre souvent moqué mais qui se révèle, ici, d’une candeur désarmante.

Et si les fous, c’était nous?

8 Goat Mountain

Philéas

Le résumé de l’éditeur

Automne 1978, nord de la Californie. Il a onze ans et il part chasser avec son père, son grand-père et un ami de la famille sur leurs terres de Goat Mountain. Cette année, il va tirer son premier cerf… quand l’irréparable se produit.

Le parcours initiatique du jeune garçon, abandonné à ses instincts sauvages, se poursuit pendant plusieurs jours, entre chasse au gibier… et chasse à l’homme.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): AFFOLANT

Vegan s’abstenir. Dans cette quête de l’origine de la violence qui coïncide avec celle du monde, les VanLinthout père et fille adaptent la partie de chasse familiale de David Vann avec puissance et sauvagerie.

Cherchant la poésie et la philosophie au-delà des balafres. Affolant.

9 Science infuse (T.1)

Bamboo

Le résumé de l’éditeur

Justin et Solène reçoivent la visite d’Ulwazi, un étrange voyageur du futur. Venu leur délivrer un message crucial pour l’humanité, Ulwazi doit d’abord leur expliquer les bases scientifiques nécessaires à sa bonne compréhension…

Justin, Solène et Ulwazi vont donc partir ensemble décoder les mystères de l’univers. De la Lune aux confins du système solaire, et même au-delà, Justin et Solène découvrent les concepts fondamentaux de l’astronomie et de la cosmologie afin de mieux comprendre le monde qui les entoure… tout en s’amusant

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PÉDAGOGIQUE

Chacma et BeKa lancent une nouvelle série aux vertus pédagogiques venue expliquer les sciences en s’amusant. Avec cependant un premier objectif ambitieux: la notion d’espace-temps.

La visite des planètes de notre système solaire passe, mais on a décroché ensuite: dur. Pour les férus de sciences.