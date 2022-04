Accès au premier degré: il reste moins de 4% d’élèves en liste d’attente

Les parents avaient le choix parmi 482 (481, l’an dernier) établissements qui organisent un 1erdegré commun dont 116 (114) en Région de Bruxelles-Capitale, 38 (38) en Brabant wallon et 328 (329) en Wallonie hors Brabant wallon.

Au 31 janvier dernier, 60942 places en 1reannée commune ont été déclarées par l’ensemble des établissements en vue de la rentrée scolaire 2022-2023, soit 604 de plus qu’en 2021.

La période d’inscription a eu lieu du 14 février au 11 mars.

À l’issue de cette période 110 établissements étaient complets et ont dû recourir à un classement: 47 en Région de Bruxelles-Capitale, 13 en Brabant wallon et 50 en Wallonie hors Brabant wallon. Ils n’ont donc pu attribuer que 80% des places déclarées et ont confié à la CIRI l’attribution du solde des places disponibles.

41661 élèves ont été directement classés dans leur 1repréférence. 1831 élèves (3,70% contre 4,66% l’an dernier) se retrouvent en liste d’attente dans l’ensemble des établissements choisis. Ils sont proportionnellement plus nombreux en Région bruxelloise (9,82%) qu’en Brabant wallon (2,45%) et en Wallonie hors Brabant wallon (1,58%)

Les parents ont été informés de la situation d’inscription de leur enfant à l’issue de ce classement par courrier postal. Ils pourront inscrire leur enfant dans un autre établissement à partir du 25 avril.