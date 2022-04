Une lanceuse d'alerte auditionnée à huis clos

Affaire d’État

Fin 2020, cette spécialiste de la protection des données avait, avec sa consoeur Alexandra Jaspar, tiré la sonnette d’alarme à propos de l’inopérence de l’autorité, incapable d’assurer son rôle du fait de dysfonctionnements multiples.

Ces dysfonctionnements étaient si graves qu’ils ont failli valoir à la Belgique une assignation devant la cour de justice européenne (CJUE) pour infraction grave au règlement sur la protection des données (RGPD). Le départ in extremis de Frank Robben, qui était à la fois membre de l’APD et patron de la Smals (le prestataire informatique de prédilection de l’État), administrateur de la Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS) et de la plateforme e-Health, a permis d’éviter cela.

En chemin, la direction de l’APD s’est, quant à elle, disloquée : Alexandra Jaspar a claqué la porte fin 2021et Charlotte Dereppe, ainsi que le directeur David Stevens, ont donc été auditionnés à huis clos ce mercredi.

Deux lanceuses d’alertes

Contrairement à sa collègue, le président de l’Autorité, David Stevens, n’a, lui pas demandé la levée du huis clos. "Et comment" , piaffe un membre de la commission parlementaire : c’est lui, entre autres, qui était visé par les deux lanceuses d’alerte au départ. Son mandat pourrait également être levé.Les témoins des deux auditionnés seront entendus la semaine prochaine, avant une décision formelle de la Chambre, sans doute pour la semaine suivante.