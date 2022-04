Macron face à Le Pen: plus qu’un débat d’idées, un véritable duel

En près d’un demi-siècle, une seule exception, notable, a eu lieu: en 2002, Jacques Chirac avait refusé de débattre face à Jean-Marie Le Pen. " Pas plus que je n’ai accepté dans le passé d’alliance avec le Front National, et ceci quel qu’en soit le prix politique, je n’accepterai demain de débat avec son représentant ", avait justifié le président sortant, candidat à sa réélection. Avant d’asséner: " Je ne peux pas accepter la banalisation de l’intolérance et de la haine. " L’homme fort du FN avait alors réagi: " Je lui offrais un duel. Et quand un adversaire d’un duel est considéré comme s’étant retiré, il est déshonoré. Ce sont les règles de l’honneur. Une matière que connaît mal Jacques Chirac… "

De fait: plus qu’un débat d’idées, ce " duel " de l’entre-deux tours s’est au fil des éditions imposé comme un véritable combat, tant physique que mental, auquel se livrent donc traditionnellement les deux candidats dans le rush final de la course à l’Élysée.

Le but est de garder au maximum le contrôle du message qu’on veut faire passer.

Pendant 14 ans, Christopher Barzal a officié comme conseiller en communication (" spin doctor ") auprès de plusieurs cadors de la scène politique belge. Opérant désormais au sein de l’agence Akkanto, il analyse pour nous les stratégies mises sur pied par les deux candidats.

Christopher Barzal, comment un candidat se prépare-t-il pour un tel exercice?

Il y a d’une part le verbal. Cela consiste à déterminer ce que doivent retenir les téléspectateurs de la prestation du candidat.Pour cela, il convient de préparer ses arguments, mais aussi quelques punchlines. Le but est d’établir la ligne de force que l’on doit retenir. D’autre part, il y a le non-verbal, c’est essentiel: on l’a vu en 2017 lorsque Marine Le Pen est apparue fatiguée, se perdant dans une liasse de documents devant elle, alors qu’en face Emmanuel Macron s’est présenté calme et sans document si ce n’est une feuille où noter quelques mots. Ces deux points sont très importants, car ce sont ceux sur lesquels vous avez le contrôle.

Il faut aussi anticiper les sorties de l’adversaire…

Bien sûr, c’est la deuxième partie de la préparation. Le but est de se préparer à ce que votre adversaire est le plus susceptible d’apporter lors du débat. Les thématiques sont connues, elles ont été définies à l’avance. Il convient donc d’imaginer les attaques que l’adversaire pourrait tenter et les réponses qu’il faudra apporter. Cela prend une journée de préparation, peut-être deux. C’est un peu comme pour monter sur un ring de boxe: il faut se préparer tant physiquement que mentalement; le jour-J, il faut pouvoir se retirer, rester au calme, arriver concentré.

Concrètement, comment cette préparation se met en place?

Le candidat se retire avec ses équipes et procède alors à une sorte de jeu de rôle. Le but est de bousculer en permanence le candidat, de le mettre à mal. Tout est ensuite filmé, décortiqué, retravaillé, puis ce petit jeu recommence. Le but est de garder au maximum le contrôle du message qu’on veut faire passer. On se souvient par exemple du débat de 2007: alors qu’on pensait voir un Nicolas Sarkozy nerveux, il est apparu totalement dans le contrôle, très serein, il a usé les propositions de Ségolène Royal pour les tourner en dérision.

Quelle stratégie convient-il d’utiliser?

Il y a différentes postures possibles. En fonction du sujet ou de la thématique, le candidat peut défendre ses propositions ou tenter d’enfoncer l’adversaire. Un candidat identifiera aussi les thématiques sur lesquelles il tentera de prendre le lead.

Se montrer agressif est-il efficace?

En politique française, la stratégie de base lors d’un premier tour est en effet de se montrer clivant, pour se démarquer des autres candidats. Mais au second tour, il faut au contraire pouvoir se montrer rassembleur, polir les angles, venir avec des propositions qui vont plaire à l’autre bord, de sorte à convaincre ceux qui n’ont pas voté pour vous de le faire cette fois-ci. Se montrer agressif est clivant. Alors qu’une parole positive, avec des phrases affirmatives et une posture d’ouverture, permet plus facilement d’adhérer au message.

Contrairement à Le Pen, Macron va aussi devoir défendre son bilan…

La règle est que l’on ne gagne jamais une élection sur un bilan. On peut l’utiliser pour montrer qu’on est capable de réaliser certaines choses. Mais il faut de nouvelles propositions, marquer une évolution. Marine Le Pen a ce «luxe» d’être sans expérience face à un bilan qu’elle considérera comme désastreux. Elle est dans le domaine des idées. Si elle parvient à ramener en permanence Macron sur son bilan et non ses nouvelles idées, alors elle pourra gagner. Mais Macron est éminemment conscient qu’il s’agira probablement là de la stratégie mise en place par son adversaire. Ce débat, c’est quelque chose de très stratégique. Le but est de se préparer au mieux et d’arriver à lire dans le jeu de son adversaire.