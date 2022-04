Le réseau Batopin poursuit sa «rationalisation» des distributeurs de billets

« Le bon nombre de distributeurs automatiques de billets aux bons endroits » : c’est ce que promet le réseau Batopin, du nom de ce consortium bancaire créé par Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC. Les banques veulent rationaliser le réseau de Bancontact en Belgique. On en supprime ici, on en crée de nouveaux là. Mais on en supprime bien plus qu’on n’en crée. D’ici à 2025, le consortium bancaire veut passer de 5 000 terminaux (sur 2 500 sites) à 2 400 (sur 750 sites).