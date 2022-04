Le permis à points trace à nouveau sa route

Vias a analysé les divers modèles de permis à points existant à l’étranger et leur effet sur la sécurité routière. Sous une forme ou une autre, le permis à points existe aujourd’hui dans 22 des 27 pays de l’Union européenne.

Pour ou contre ce type de permis? Chez Vias on ne tranche pas la question, mais, indique le porte-parole Benoît Godart, il est important qu’un système soit mis en place pour que les récidivistes d’infractions mineures n’aient plus le sentiment d’impunité qu’ils peuvent avoir aujourd’hui. " Car ces personnes savent jusqu’où ne pas aller pour éviter de passer au tribunal et avoir un retrait de permis ", note Benoît Godart. " Or, on sait qu’un accident sur trois implique un conducteur récidiviste ", dit le porte-parole de Vias, qui rappelle que, par exemple, 160 km/h sur autoroute est considéré comme infraction mineure.

Portée par le CD&V, la proposition d’un permis à points s’appuie sur une loi de… 1990 mais dont la transposition dans le code de la route n’a jamais eu lieu. Le CD&V propose un système avec un maximum de 8 points qui, lorsqu’il est atteint, entraîne une déchéance du droit de conduire de trois mois et l’obligation de repasser un permis. En cas de récidive (et donc des 8 points à nouveau atteints) dans les trois ans, la sanction passerait à six mois de déchéance puis neuf mois. En cas de sans-faute, le compteur serait remis à zéro après trois ans.