En 2023, on ne pourra plus fumer sur les quais de gare

La SNCB soutient cette extension de l’interdiction de fumer, a-t-elle fait savoir.

" Les avantages à cet égard sont nombreux: il y a entre autres, bien sûr, les effets bénéfiques sur la santé de tous les voyageurs et du personnel de la SNCB. L’interdiction de fumer sur les quais permettra également de réduire le nombre de mégots sur les quais et dans les voies, ce qui améliorera la propreté de la gare et le confort des voyageurs. L’extension de l’interdiction rend également la situation plus claire: actuellement, les voyageurs ne savent souvent pas sur quel quai ils peuvent fumer ou pas, selon qu’il est couvert ou non. Selon une enquête réalisée par la SNCB auprès de ses clients, 7 sur 10 parmi ceux-ci se déclarent favorables à l’interdiction de fumer sur tous les quais ."

Pour les parlementaires Nicolas Parent (Écolo) et Kim Buyst (Groen), il s’agit de lutter contre le tabagisme passif et de faire un pas de plus vers l’exclusion du tabac dans l’espace public. Déjà débattue par le passé, cette proposition de loi avait soulevé la crainte de la CGSP Cheminot qui, dans un contexte d’une augmentation des agressions envers le personnel, y voyait une possibilité supplémentaire de causer des conflits entre les agents de la SNCB et de Sécurail avec les usagers. Mais, depuis, le syndicat aurait reçu de la direction les garanties suffisantes pour une implémentation progressive et efficace de la mesure, indique Mélissa Hanus, dont le parti (PS) a pris contact avec la CGSP à ce sujet.

Ce mercredi, le syndicat a cependant réagi en réclamant le déploiement de suffisamment de personnel de sécurité et de police des chemins de fer pour contrôler l’interdiction. " C’est une décision du législateur. Il est donc également de la responsabilité du législateur de fournir suffisamment de personnel de sécurité et de la police des chemins de fer pour l’application et le contrôle ", affirme Ludo Sempels, du syndicat socialiste.