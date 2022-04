Dans ce numéro de Faut pas rêver , Philippe Gougler revient sur ses terres natales pour nous raconter comment on fabrique ce fromage qui est la plus grosse AOPdu fromage français. Un fromage très populaire dont la fabrication a doublé ces trente dernières années.

Il faut entre 400 et 450 litres de lait pour fabriquer une meule de Comté.C’est pour ça que les producteurs confient leur lait à des fruitières qui regroupent les laits de plusieurs exploitations, une tradition vieille de plusieurs siècles.

Avant un affinage de plusieurs mois… à l’oreille. Les maîtres affineurs savent reconnaître, au bruit que leur petit marteau fait sur la meule, quels sont les fromages de qualité supérieure qui pourront vieillir et devenir des comtés d’exception.

La bénédiction des vignes

Mais il n’y a pas que le fromage. Dans ces paysages aux mille nuances de vert, il y a aussi les vignes. On ira à la très populaire fête du Biou, où les vignerons se rassemblent pour célébrer la nouvelle récolte… en espérant une bénédiction divine.

Dans cette région à la frontière suisse, on rencontrera aussi les habitants avec leur parler et leur accent inimitables. Une auteure les raconte mieux que n’importe qui. Lola Sémonin et son héroïne de la série La Madeleine Proust . Aujourd’hui, l’auteure évoque avec tendresse celle qui a quitté la scène mais qui continue à exister à travers des romans.

Cheval poète

Et puis ce sera l’occasion de rencontrer des personnages hauts en couleurs. Comme Jean-Louis et Benjamin Cannelle, qui nourrissent la même passion pour le cheval comtois, un robuste équidé qui sait aussi transmettre de la poésie. Puis nous ferons la connaissance d’un artiste jurassien et ses drôles d’objets qu’il expose dans les lieux les plus insolites de la planète: des bidons à lait, avec de sacrées bouilles! Enfin, cap sur la forêt du Jura, lieu idéal pour ceux qui veulent tester leur capacité à la survie en milieu hostile…

