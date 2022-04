Après avoir accepté sa part de responsabilités dans l’échec sportif, c’est par ces mots que Pablo Correa, faisant référence à l’immobilisme complet à la tête du club gaumais, a pris congé des journalistes pour sa dernière pige officielle à la tête du matricule200.

Le club a l’air de repartir sur les mêmes bases que l’an dernier, mais si c’est le cas, il va à nouveau droit dans le mur.

" Le club a l’air de repartir sur les mêmes bases que l’an dernier, mais si c’est le cas, il va à nouveau droit dans le mur , nous confiait par ailleurs, et en off, une source interne au club quelques minutes avant le duel face au Lierse. À l’heure actuelle, il devrait y avoir sur la table un plan A et un plan B, en fonction de l’étage où évoluera Virton l’an prochain, mais visiblement il n’y a rien de tout ça. "

Quelle direction va dès lors prendre l’Excelsior dans les prochaines semaines? Ils sont peu nombreux à pouvoir le dire. Flavio Becca va-t-il repartir pour un tour? Avec quelle ambition? Ou va-t-il tenter de revendre le club comme il y a un an?

Même Tom Van Den Abeele et Oguchi Onyewu, directeurs sportif et général du club, ne savent pas de quoi leur avenir sera fait. Le premier a échoué dans sa mission de sauver le club à cet échelon et il se murmure de plus en plus que l’Américain aimerait, lui, rejoindre ses compatriotes du côté du Standard de Liège. Le fait qu’aucun des deux n’était à l’origine de la venue de Pablo Correa en Gaume en dit sans doute déjà beaucoup sur leur pouvoir de décision. " Le mois qui arrive, on va déjà préparer un peu la saison prochaine" , se contente de lâcher Tom VanDenAbeele quand on lui parle des réunions qui devaient avoir lieu la semaine dernière.

Nous n’avons pas encore eu de confirmation de sa part. C’est plutôt stressant. On aimerait de la clarté, mais nous ne pouvons qu’attendre.

Le directeur sportif confirme que les intentions de Flavio Becca restent pour l’heure très mystérieuses. " Nous n’avons pas encore eu de confirmation de sa part , avoue-t-il. C’est plutôt stressant. On aimerait de la clarté, mais nous ne pouvons qu’attendre. On aimerait éviter le scénario de l’année passée. Plus vite nous aurons de la clarté, plus vite nous pourrons avancer. "

Vers un appel du REM

Un important premier élément de réponse est attendu ce mardi. Mouscron a en effet jusqu’à aujourd’hui pour faire appel de la décision de la Fédération de ne pas lui attribuer sa licence. Si les premiers avis étaient pessimistes, à cause notamment des cinq millions réclamés par Virton pour " doping financier ", il semble qu’en coulisses, les choses ont un peu bougé cette semaine chez les Hurlus, après de nombreuses réunions. Aux dernières nouvelles, les Mouscronnois devraient bien introduire un recours ce mardi. Le REMveut gagner du temps dans une opération-survie qui reste malgré tout caduque. Voilà qui ne fait pas les affaires des Virtonais qui devront, si cela se confirme, patienter jusqu’au 10 mai prochain pour être fixés.

Dans ce contexte, le partage réalisé par les Gaumais sur la pelouse du Lierse est presque anecdotique. Kagé avait ouvert la marque en début de partie après une jolie combinaison entre Allach et Guillaume. Jusqu’aux arrêts de jeu, les Gaumais pensaient terminer la saison par un succès, mais dans l’ultime action, l’arbitre jugeait que Vanbaleghem avait déstabilisé Liongola dans le grand rectangle et indiquait le point de penalty. L’attaquant ne se faisait pas prier pour égaliser.