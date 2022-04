Nicolas Cage, endetté, accepte de faire une apparition à une fête d’anniversaire d’un fan milliardaire contre une grosse somme d’argent. Mais ce fan en question est soupçonné d’être à la tête d’un énorme réseau de drogue. Et quand la CIA demande à Nicolas Cage d’enquêter sur les activités criminelles de son hôte, il va devoir se préparer à jouer le rôle de sa vie et être à la hauteur de sa réputation.

Ce qu’on en pense

Ces dernières années, Nicolas Cage s’est surtout fait remarquer dans des films bon marché privés de salles de cinéma ainsi que dans quelques "ovnis" cinématographiques ( Mandy, Pig ). Maintenant labellisé comme une icône culturelle de l’étrangeté, il n’était donc pas surprenant d’apprendre qu’il allait jouer son propre rôle à l’écran.

Et même si ce n’est pas le premier à se prêter au jeu (souvenez-vous de Dans la peau de John Malkovich ), avec le film de Tom Gormican, qui signe ici son deuxième long-métrage, on peut remarquer que Nicolas Cage se moque de lui-même avec une immense joie et que les références à sa filmographie fusent.

Mais rassurez-vous, les novices ne sont pas délaissés, car en plus de l’autodérision, Un talent en or massif reste un divertissement grand public, plein d’humour et d’action, parfois prévisible, certes, mais au final, totalement jouissif, et c’est ce qui compte.

Film d’action de Tom Gormican. Avec Nicolas Cage, Pedro Pascal et Tiffany Haddish. Durée: 1h48.