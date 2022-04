Tour des Alpes: l’Espagnol Pello Bilbao gagne au sprint la 2e étape et prend le maillot de leader

Bilbao a battu, dans un petit groupe, le Français Romain Bardet (DSM) et le Hongrois Attila Valter (Groupama-FDJ). L’Espagnol, 32 ans, ajoute une 13e victoire à son palmarès, - la 2e de sa saison après une étape du Tour du Pays basque -, et endosse le maillot de leader au classement général avec six secondes d’avance sur Bardet et 12 sur Valter.