Place aux communautés d’énergie

"Ce décret vise à faciliter un changement de comportement inévitable" , résume le ministre écolo de l’Énergie, Philippe Henry, qui porte ce projet. "Il donne la possibilité à chacun de prendre en main sa consommation et de s’impliquer notamment dans des communautés d’énergie.Il fait aussi en sorte que toute la production de renouvelable soit prise en compte, et que le coût du réseau reste raisonnable" , résume le ministre Henry. Le décret prévoit notamment que les GRD dédommagent les grosses unités de plus de 250 kVA (éoliennes, etc.) si le réseau ne peut absorber leur production, et ouvre la possibilité que des clients actifs puissent être rémunérés, pour soulager le réseau si nécessaire, notamment pour stocker de l’énergie.

Mise en commun

Les communautés d’énergie sont au centre de ce décret qui transpose la directive européenne "market design", fixant les règles communes pour le marché de l’électricité, ainsi que la directive RED II, qui promeut les énergies renouvelables.Jusqu’ici, il était compliqué, dans un même immeuble, de partager l’installation de panneaux photovoltaïques, par exemple. Dorénavant, des voisins d’appartements, d’une rue, d’un quartier, ou des entreprises dans un zoning, pourront se regrouper au sein d’une "communauté virtuelle" partageant une production d’énergie. Chaque membre reste relié au réseau, mais les échanges sont supervisés par l’informatique. "Les membres de la communauté ne doivent pas être contigus, mais vivre dans un périmètre raisonnable, qui a du sens par rapport au réseau" , précise le ministre.

Pour gérer tout cela, l’évolution technique passe par la généralisation des compteurs "communicants" (on ne dit plus intelligents). Ceux-ci seront obligatoires pour toutes les nouvelles installations après 2024, ou au minimum un compteur à double flux pour les prosumers (qui produisent de l’électricité). "On garde toutefois la possibilité de refuser l’activation de la fonction communicante" , souligne Philippe Henry.L’échéance sera 2030 pour les installations plus anciennes. Jusque-là, la compensation du "compteur qui tourne à l’envers" restera en vigueur en Wallonie, pour ceux qui préfèrent toujours payer le forfait prosumers.