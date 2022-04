Nouvelle tarification en 2024

Le décret « market design » devrait entrer en vigueur début 2023, à l’issue de son parcours législatif. Le texte confirme que la fixation des tarifs de l’électricité est du ressort de la Cwape, mais établit différentes balises qui permettront, en 2024, l’établissement d’une tarification « new-look ». Cette révision « totale », plus différenciée que les actuels horaires jour/nuit, visera « à encourager fortement la consommation au moment dans les plages horaires où l’électricité est plus abondante », explique le ministre Henry. Qui le reconnaît : il n’y aura pas d’uniformisation des tarifs pour l’ensemble de la Wallonie. Les GRD, qui ont des coûts différents selon les endroits, « garderont une marge de manœuvre », mais devront justifier la proposition tarifaire qu’ils feront auprès de la Cwape. Pour maintenir la concurrence dans un marché qui verra apparaître de nouveaux métiers, le décret limite par ailleurs les « activités commerciales » de ces mêmes GRD, afin qu’ils ne soient pas à la fois juges et parties. J.-C.H.