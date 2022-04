Market design: un décret éléctrique qu’il faudra mettre à l’épreuve

Un de ces points sensibles concerne les communautés d’energie, dont le décret favorise l’émergence.Le député libéral Douette, qui essaie justement de mettre en place une telle communauté dans sa région, souligne notamment combien "dans l’application sur le terrain, j’ai pu remarquer les difficultés qui vont apparaître rapidement" .

Et de proposer de travailler non plus sur des projets pilotes (il y en a 35 à ce jour en Wallonie, qui bénéficient d’un soutien budgétaire de 10 millions) mais sur "des projets martyrs qui pourront être lancés dès le vote de ce décret" .

Manu Douette regrette des lourdeurs, comme la nécessité d’obtenir l’autorisation de la Cwape pour que les acteurs, personnes physiques ou morales, puissent lancer leur communauté d’énergie.

"Différents échos disent que tout n’est pas concluant.Le gain économique n’est à ce stade pas toujours intéressant, mais le principe de l’autorisation me semble plus prudent" , soulignait de son côté le député socialiste Laurent Leonard.

Regret aussi de plusieurs députés que les grosses entreprises et les bâtiments publics wallons soient exclus du système, ou que les communautés d’énergie ne bénéficient pas d’un tarif préférentiel ou d’un subside qui aiderait à les lancer. Ce sont les Engagés, par la voix de François Desquesnes, qui se sont le plus opposés, réclamant à plusieurs reprises, mais en vain, des auditions d’experts pour ce décret que tous jugent "essentiel" et proposant 8 amendements lors du vote final de la centaine d’articles du texte, inchangé par la majorité.