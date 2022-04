Loretta Sage est une romancière spécialisée dans les récits d’amour et d’aventure. En tournée promo de son nouveau roman, elle est kidnappée par un milliardaire lunatique persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver un trésor caché dans une cité perdue.

Ce qu’on en pense

Les films d’aventure où les protagonistes doivent retrouver un trésor caché, on en a vu passé des dizaines (comme Uncharted ). Mais là où des films aux récits loufoques se prennent au sérieux, ce Secret de la cité perdue nous propose une aventure parodique sans prétention… du moins dans sa première partie. Car si les dialogues inspirés et les situations cocasses sont à mourir de rire au début, le final trop convenu et solennel gâche un peu l’expérience comique.

La scène qui touche

Surprise au casting, Brad Pitt, à contre-emploi dans le rôle d’entraîneur atypique, vole la vedette dans chacune de ses apparitions tant son personnage est drôlement absurde.

Film d’aventure d’Aaron & Adam Nee. Avec Sandra Bullock et Channing Tatum. Durée: 1h52.