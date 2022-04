Une partie d’entre eux étaient entendus ce mardi en commission Environnement du Parlement wallon. Le groupe recommande de modifier les normes de rayonnement." Elles resteraient malgré tout bien plus contraignantes que ce que les normes internationales préconisent ", assure Michaël Vandroogenbroek, ingénieur conseiller à l’IBPT, le régulateur des télécommunications en Belgique.

S’aligner sur la Flandre?

Les approches et les normes de rayonnement diffèrent d’une région à l’autre en Belgique.En Wallonie, le maximum autorisé actuellement est fixé à 3 volts par mètre par antenne, quelle que soit la fréquence utilisée. " C’est actuellement 25 fois plus contraignant que ce qui est prévu par les normes internationales ", précise Michaël Vandroogenbroek.

Le groupe d’experts propose de s’aligner sur la décision prise en Flandre pour l’avenir: passer à une norme de 9,2 volts par mètre et par opérateur.Ce qui resterait encore 7 fois plus strict que le plafond recommandé par l’Union européenne.

Pourquoi faut-il rehausser la limite autorisée?" Si on garde la même valeur limite que celle qui prévaut pour les précédentes technologies, ça rend très difficile le déploiement de la 5G ", explique Benjamin Vatovez, responsable de la cellule "champs magnétiques" à l’Institut scientifique de service public (Issep). " Il y a 10 ans, le 3 V/m se justifiait.Mais les besoins en termes de données explosent aujourd’hui ", complète l’IBPT.

Ondes millimétriques

Ce qui préoccupe certains députés wallons, notamment chez Écolo, c’est l’usage des ondes millimétriques, à savoir les bandes de fréquences supérieures à 24 GHz, qui permettent un très haut débit.

" Or, ces ondes millimétriques n’ont jamais été utilisées dans un cadre civil. On ignore l’impact qu’elles peuvent avoir sur la santé. Pourquoi ne pas les exclure du scope que le groupe d’experts prévoit? " interroge le député Christophe Clersy (Écolo).

À l’IBPT, on insiste sur le fait que ni la Belgique ni même l’Europe ne montrent d’intérêt pour ces ondes millimétriques.

" En tout cas, pas avant 2025. Et même dans ce cas, il n’y aura pas des centaines d’antennes: ce serait impayable , répond Michaël Vandroogenbroek. Ceci dit, des antennes comme ça, à 26, 28, 40 GHz, il en existe depuis des dizaines d’années. Mais elles rayonnent vers le public à des niveaux très faibles. "

Passer à la demi-heure

Les aspects environnementaux et sanitaires ont déjà été présentés il y a un peu plus d’un an au Parlement wallon . Les incertitudes restent multiples.Mais les effets thermiques, notamment sur la peau, ne sont pas contestés.

Mais la nouvelle génération technologique ne rayonne pas de la même façon que les autres." Là où une antenne 4G “arrose” tout, tout le temps, dans un rayon de 120 degrés, la 5Gémet plus fort mais en ligne directe et beaucoup moins souvent ", développe Michaël Vandroogenbroek.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le contrôle des émissions devra sans doute se faire différemment: actuellement, la prise de mesure s’opère sur 6 minutes." Avec la 5G, les effets thermiques ne seront pas mesurables en 6 minutes mais plutôt en 30 minutes ", ajoute Benjamin Vatovez.

Se limiter à l’industrie?

Et pourquoi ne pas réserver la 5G aux applications industrielles et mobiliser plutôt la fibre optique pour tout autre usage?La question est posée par Jori Dupont (PTB).

Ce serait possible, réagit l’IBPT.Le déploiement de la 5G vise en priorité l’industrie.Mais puisque la quantité de données transportées augmente pour la plupart des usages, sans recourir à la 5G, il faudra davantage solliciter la 4G.Et en augmenter la capacité reviendrait aussi à aggraver les effets du rayonnement.