Au décès de son père, un éditeur renommé, Jeanne Drahi s’installe dans la maison familiale avec son mari, un écrivain un brin torturé, et sa fille unique.

Leur équilibre déjà précaire bascule lorsque Gloria, une jeune fille mystérieuse, entre à leur service. Qui est-elle? Et que veut-elle?

Ce qu’on en pense

Qu’on l’apprécie ou non, Fabrice Du Welz occupe une place particulière dans le paysage du cinéma belge francophone: doué, il a surtout bâti sa réputation sur des films de genre – Calvaire, Alleluia – encore adulés par beaucoup. Après le plus contemplatif (et néanmoins réussi) Adoration , il revient à la source avec ce thriller psychologique qui débute de façon anodine pour s’enfoncer toujours un peu plus dans le glauque, voire le gore. Et finir, comme il se doit, dans un grand éclat de sang.

Le propos est très noir, l’image aussi (que de scènes de nuit!) Mais au-delà de la performance de la jeune et inquiétante Alba Gaïa Belugi, c’est surtout la performance de Benoît Poelvoorde qui interpelle: déjà de l’aventure Adoration , il tient ici le meilleur rôle dramatique de sa carrière, et parvient, crescendo, à dévoiler sa face la plus sombre sans jamais se renier. D’abord insolite, le couple qu’il forme à l’écran avec Mélanie Doutey (étonnante, elle aussi) gagne, lui aussi, en crédibilité à mesure qu’avance l’intrigue.

On aurait juste aimé, peut-être, et parce qu’on aime faire la fine bouche, que la psychologie et le passé des personnages soient un peu plus creusés. Et que le final nous laisse avec un peu plus de réponses que de questions. Mais là aussi se trouve la patte Du Welz: plastiquement impeccable, insondable pour le reste. En attendant, c’est sûr, cet Inexorable est déjà un incontournable.

Thriller dramatique de Fabrice Du Welz. Avec Benoît Poelvoorde et Mélanie Doutey. Durée: 1h38.