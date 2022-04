CEB, CE1D, CESS: les «savoirs essentiels» ciblés en juin

Le constat est sans doute d’autant plus vrai cette année que, comme la précédente, les cours n’ont pu se donner de façon optimale tout au long de l’année en raison de la crise sanitaire et, notamment, de la vague Omicron qui a fortement touché les écoles cet hiver.

" Dans ce contexte, et au regard des nombreux retours qui me sont faits par les acteurs de terrain, il me paraît indispensable de diminuer la pression sur les équipes éducatives et les élèves pour la suite de cette année scolaire ", écrivait la ministre Caroline Désir dans un courrier adressé fin février aux écoles.

Recours aux essentiels

La ministre précisait: " Il me semble en effet préférable d’éviter une course à la récupération des matières non vues en favorisant des conditions d’enseignement propices à l’acquisition des savoirs, savoir-faire et compétences de base incontournables dans le parcours scolaire des élèves ."

Comme ce fut déjà le cas l’année dernière, l’Administration générale de l’enseignement (AGE) a donc envoyé aux écoles une liste d’actions " visant à éviter que la situation découlant de la crise sanitaire ne pénalise davantage les élèves ".

Parmi celles-ci, la Fédération Wallonie-Bruxelles a donc identifié les " savoirs essentiels " sur lesquels pourront être interrogés les élèves lors de leurs évaluations de fin d’année.

Plus de souplesse

Par ailleurs, " une disposition spécifique permet au conseil de classe de prendre une décision adaptée lorsque, en raison de la situation sanitaire, tous les points de matière n’ont pu faire l’objet d’un apprentissage ", explicite encore la circulaire envoyée aux écoles concernant l’organisation de l’épreuve du CEB.

Idem pour celles du CE1D et du CESS où, " dans le cas où, en raison de la situation sanitaire, toute la matière n’aurait pas pu être enseignée, une procédure est mise en place comme l’an dernier pour aider le conseil de classe à prendre sa décision ".

Ainsi, pour chaque élève ayant échoué à l’une des épreuves certificatives du CEB, du CE1D ou à celle d’histoire comptant pour le CESS, dès la fin de l’encodage des résultats, l’enseignant calcule, à titre indicatif, le score obtenu à l’épreuve sans tenir compte des questions liées aux matières non vues en classe; lors des délibérations du jury d’école (CEB) ou du conseil de classe (CE1D et CESS), le bilan et le score indicatif sont alors exploités " afin de prendre la décision la plus juste " pour les élèves concernés.

Choix final

Pour rappel, quel que soit le niveau de certification concerné et indépendamment de l’impact provoqué par la crise sanitaire, c’est au jury d’école ou au conseil de classe qu’il revient de prendre la décision finale quant à l’obtention ou non du certificat. Un élève ayant échoué aux épreuves peut donc se voir attribuer une attestation de réussite selon divers critères utilisés lors des délibérations.

Dans ce même ordre d’idée, pour le cas particulier du CESS, seules certaines compétences dans certaines matières (lire ci-contre) font l’objet d’une évaluation commune externe. Or, « l a pondération des compétences visées par les épreuves externes par rapport aux autres compétences est laissée à l’appréciation du conseil de classe « , précise encore la circulaire envoyée aux écoles.