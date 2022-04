Les traditions rencontrent toujours leur petit succès à Moxhe. Ce lundi, la Saint-Sauveur a démarré comme chaque année par une messe conviviale à la Grange. Une messe un peu particulière, chaleureuse, qui s’est clôturée par le verre de l’amitié. Puis qui a bifurqué vers la chapelle Saint-Sauveur… où près de 140 voitures ont été bénies par le prêtre de la paroisse moxhoise .

" D’habitude nous en comptons 80, 90, estime Céline, secrétaire de l’ASBL Moxhe au fil de l’eau, organisatrice aux côtés de la fabrique d’église et de la Grange. C’est peut-être dû au soleil, mais on a aussi fait un peu plus de pub que d’habitude sur les réseaux sociaux. C’est un peu un record il faut le dire, on en est vraiment ravis."

2. Il lance son huile de tournesol à Villers-le-Bouillet

La ferme de la Croix présente un exemple type de synergies familiales. La boucherie constitue la vitrine de la production de l’exploitation fizoise. Les excellentes viandes et les charcuteries de qualité en font la réputation. Après les nouvelles pâtes fraîches (et avant peut-être des pâtes sèches), l’huile de tournesol complète désormais la gamme . "Rien ne serait possible sans chaque acteur de l’exploitation. Chacun a son créneau et son rôle dans la famille" souligne d’emblée Pierre.

3. Namur: des enfants ukrainiens invités au musée

Depuis le début de la guerre déclenchée par la Russie, entre 25000 et 30000 Ukrainiens ont déjà rejoint la Belgique afin de fuir les hostilités dans leur pays. Derrière ces chiffres, ce sont avant tout des femmes, mais aussi des enfants parfois témoins de bombardements et de fusillades difficiles à oublier.

Face à ce contexte dramatique, la Province de Namur a souhaité se montrer solidaire à l’égard de ces familles récemment installées sur son territoire. En plus de proposer des actions d’hébergement, la Province a décidé d’offrir un encadrement social et culturel à ces jeunes réfugiés .

4. Full colors à Huy: de la peinture sur des pavés du centre-ville

"Trempe ton pinceau dans la peinture. Pas tout, juste le bout. Voilà. Maintenant, tu peins bien tout le pavé." Ce dimanche, sous le regard d’une employée de l’office du tourisme de Huy, Justin s’appliquait à peindre en orange un pavé de la rue des Cloîtres. Mais pourquoi, au juste?

"On a décidé d’organiser une journée pendant laquelle les gens peuvent venir peindre des pavés dans la rue, commente Clarisse Walch, directrice de l’office du tourisme. Quand les visiteurs quittent l’office du tourisme pour aller vers le centre, c’est la première rue qu’ils prennent. La mettre en couleur va permettre de l’égayer. Il faut dire qu’elle n’est pas franchement attrayante ."

5. Namur: «Ptit Bunny», un conte bilingue et poétique

Les Namuroises Claire Duchâteau et Stéphanie Blanchart publient un conte pour les 3 à 10 ans . Un album en français et en anglais!

6. Thuin: le jeune pâtissier Tom Vander Beken, 14 ans, est déjà bien connu sur le marché et sur Internet

Âgé de 14 ans, Tom Vander Beken s’est découvert une passion pour la cuisine et la pâtisserie. Nous l’avons rencontré chez ses parents .

7. Un nombre record de visiteurs pour une 144e Cavalcade très attendue à Herve

Après deux années de pauses forcées à cause du Covid, Herve retrouvait ce week-end de Pâques sa Cavalcade pour une 144eédition plus désirée que jamais. "C’est une réussite, depuis le début des festivités vendredi, le public et l’ambiance sont au rendez-vous" , nous glissait ce lundi le président de la Cavalcade, Raphaël Bontemps, quelques minutes avant le début du cortège.

Les spectateurs étaient nombreux à se masser dans les rues de Herve . "Aujourd’hui, on peut tabler sur 60.000 personnes. C’est exceptionnel, bien plus que d’habitude."

8. Elena Defaee, responsable de RTLPlay: «Nous devons encore améliorer l’expérience utilisateur»

Fin mars, la plateforme RTLPLay a fêté ses quatre ans d’existence. La plateforme de streaming de RTL Belgium a connu – comme toutes ses concurrentes – une belle progression durant le confinement, avec un doublement de l’audience par rapport à 2020, avec 38 millions de vidéos vues. Le début de cette année 2022 est plutôt stable, avec une légère progression de 3%, mais de toute façon supérieure à 2019. Pourtant, de nombreux défis sont encore à relever.

On en a discuté avec Elena Defaee, la nouvelle responsable du département télé non-linéaire , qui remplace Antoine Pichault.

9. Voyage: le grand saut aux portes du Sahara, à Tozeur, en Tunisie

Pour la première fois, le saut en parachute civil était autorisé en Tunisie . L’événement Skys s’est tenu à Tozeur, à l’entrée du désert, du 27 octobre au 30 novembre 2021. Et ce ne devrait pas être une dernière.

10. Jardins: quels sont les avantages d’un bac potager? Notre spécialiste vous répond

Monsieur Lucien Francard de Mont-sur-Marchienne souhaite fabriquer des bacs surélevés pour cultiver ses légumes mais se demande si c’est vraiment utile. Marc Knaepen, notre spécialiste jardin, nous répond en vidéo .