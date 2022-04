Paris bis: le procès à Bruxelles des seconds couteaux des attentats de Paris

Edouard Huysmans, avocat d’Ibrahim Abrini

Ce mardi, à Bruxelles, c’est le procès des "seconds couteaux" des attentats de Paris qui s’ouvre devant la chambre correctionnelle. Ce procès baptisé "Paris bis" concerne des faits annexes aux attentats de Paris du 13 novembre 2015. " Ce sont des personnes dont la France n’a pas demandé l’extradition" , explique Édouard Huysmans, avocat de Ibrahim Abrini, inculpé dans ce procès. "On avait fixé ce procès à des dates connues car on voulait attendre l’arrêt de la Cour d’assises de Paris. " Car il est fort probable que des avocats de la défense plaident l’acquittement de leur client à Paris; ce qui pourrait avoir une incidence sur la manière d’analyser le dossier Paris bis à Bruxelles.Mais le méga procès parisien a pris du retard et s’étirera finalement jusqu’à la fin juin, soit au-delà de la dernière audience à Bruxelles prévue le 20 mai. " Si Paris acquitte des personnes, cela peut remettre certaines choses en questions sur une série de préventions" , estime l’avocat du frère de Mohamed Abrini. Le délibéré de la Cour d’assises de Paris est attendu pour le 24 juin.

Paris bis concerne des personnes qui auraient pu apporter leur aide à la commission des attentats de Paris. Aucun des faits reprochés n’a cependant été effectué sur le sol français.

Pas de bracelet électronique

Qui va-t-on donc juger à Bruxelles?Il s’agit de 14 personnes: douze sont soupçonnés de participation aux activités d’un groupe terroriste et encourent jusqu’à cinq ans de prison (deux sont décédées au combat en Syrie).Les deux derniers sont poursuivis pour des infractions liées à la loi sur les armes à feu et la fourniture de faux papiers. Tous comparaissent libres mais, malgré une détention préventive de plusieurs mois pour certains d’entre eux, ils risquent bien une peine ferme d’emprisonnement. " En Belgique, il y a deux types de faits pour lesquels on n’applique pas de bracelet électronique: les mœurs et le terrorisme, " rappelle Édouard Huysmans qui estime qu’on peut envisager un sursis simple ou un sursis probatoire comme peine alternative.Quant à son client, il refuse logiquement de s’épancher sur son cas." Sachant qu’il s’agit d’une chambre qui n’a pas peur d’acquitter, on ne fera pas de déclaration concernant M.Abrini ."

Les 14 accusés: qui sont-ils, leurs profils, leurs interactions avec les accusés du procès à Paris...

Des accusés qui connaissent d’autres accusés…

1. Ayoub Bazarouj est le frère de Youssef Bazarouj, considéré comme décédé en Syrie. Le soir des attentats, Ayoub était dans le café le Time Out avec, notamment, Ahmed Dahmani.Celui-ci comparaît actuellement au procès qui se tient à Paris.on le soupçonne d’avoir participé activement à la préparation des attentats.Il s’agit d’un très bon ami de Salah Abdeslam.

2.Abid Aberkan a lui été interpellé lors de l’arrestation de Salah Abdeslam et de Sofien Ayari.C’était le 18 mars 2016 suite à une perquisition à Molenbeek.Aberkan est soupçonné d’avoir logé les terroristes en cavale.

3. Ibrahim Abrini porte un nom difficile à assumer dans cette affaire.Il est le frère de Mohamed Abrini actuellement jugé par la cour d’assises de Paris et qui se retrouvera aussi aux assises de Bruxelles pour l’attentat du 22 mars 2016.Un autre de ses frères était aussi un membre actif de Daech. La mort de ce petit frère en Syrie est, selon les explications de Mohamed, un élément déclencheur dans sa radicalisation. Le tribunal de Bruxelles devra déterminer ce qu’Ibrahim était en mesure de savoir ou pas sur les agissements de son frère.

4. Soufiane Al Aroub : son nom apparaît dans la fuite d’Ahmed Dahmani.Ce dernier est soupçonné d’avoir participé à la préparation des attentats.Dans la nuit du 13 au 14 novembre, Soufiane Al Aroub aurait déposé Dahmani à l’aéroport néerlandais de Schipol afin qu’il prenne la fuite vers la Turquie puis vers la Syrie. Soufaine Al Aroub avait aussi été invité comme témoin par la Cour d’assises de Paris lors de l’interrogatoire de Mohamed Abrini.Il n’avait pas donné suite à cette convocation.

5. Mohamed Rabhioui serait un proche de Mohamed Abrini.

6. Abdoullah Courkzine est lui poursuivi en raison des liens qu’il a entretenus avec Abdelhammid Abaaoud.

7. Smaïl Farisi admet connaître deux des accusés du procès d’assises.Le 10 mars, il s’était présenté au procès à Paris en tant que témoin.Dans le box, il y reconnaissait Ali El Haddad Asufi ainsi que Yassine Atar. Devant la cour, il avait déclaré: "Je regrette le temps d’avant les attentats.J’étais peut-être juste un ivrogne mais elle me plaisait ma vie.Je n’avais pas de boulot, pas de but mais on n’est pas obligé d’avoir un but dans la vie. " Smaïl Farisi a prêté un appartement à Ibrahim El Bakraoui, rue des Casernes à Etterbeek.Ce dernier décédera lors de l’attentat à Bruxelles.

Le procès en cours à Paris a permis de mettre en lumière le rôle de téléguidage à distance des opérations depuis Bruxelles par les frères El Bakraoui lors du soir du 13 novembre 2015. Smaïl aurait prêté cet appartement à la demande d’Ali El Haddad Asufi. "À ce moment-là, je ne pose pas plus de questions.Il me dit s’ils peuvent compter sur moi.Moi je dis: ‘y a pas de problème pour deux-trois jours’.Et voilà où je me retrouve: devant la Cour d’Assises de Paris. " L’occupation de " deux-trois jours " a finalement duré plusieurs mois.

Lorsque les attentats de Bruxelles ont éclaté, Farisi se serait rendu compte de la dangerosité des types qu’il hébergeait.Il a alors vidé son appartement et aurait tenté de déboucher les WC dans lequel les terroristes avait vidé un sac bourré d’explosif. " J’ai été pris de panique , témoignait-il le 10 mars devant le président Périès. J’ai essayé de déboucher et j’aurais pu faire sauter l’immeuble.Mais je ne savais pas, moi…" Pour cet acte, il est aussi inculpé dans le procès du 22 mars.

Compte rendu de cette audience complète à lire sur camilledecode.com

8.Y o ussef El AjmiIl est cité dans l’entourage de Ali El Haddad Asufi.Il se serait rendu à quelques reprises dans l’appartement d’Etterbeek ou se planquait Ibrahim El Bakkraoui.Les enquêteurs belges ont confirmé qu’il s’y était rendu lors de quatre visites et, chaque fois, avec Ali El Haddad Asufi.

9. Zakkarai Jaffal aurait notamment fait un déplacement à Charleroi (13 minutes sur place) avec Abdellah Chouaa, accusé à Paris mais comparaissant libre.C’était le 2 octobre: ce jour-là, Jaffal aurait eu plusieurs échanges téléphoniques avec Salah Abdeslam. Ces échanges intriguent la cour française.D’autant plus que Chouaa et Jaffal n’avaient plus eu de contacts depuis un certain temps.

10. Rafik El Hassani connaît Mohamed Amri, accusé à Paris.Selon ce dernier, c’est Rafik El Hassani qui lui aurait présenté Brahim Abdeslam en 2007… El Hassani, ami de Brahim, aurait aussi reçu de l’argent de Mohamed Amri. El Hassani fréquentait régulièrement le café les Béguines à Molenbeek.Ce bar était détenu par Brahim Abdeslam et El Hassani a reconnu, lors de son audition comme témoin à Paris le 16 décembre 2021devant le Cour, que des vidéos "sur les trucs terroristes " étaient diffusées aux Béguines.

Des faux papiers pour les terroristes

11. Meryem El Baghiti est l’épouse de Farid Kharkach.Ce dernier figure aussi dans le box des accusés à la Cour d’assises de Paris.Elle est soupçonnée d’avoir coopéré aux activités de son mari actif dans la fabrication de faux papiers d’identité.L’accusé avait été particulièrement productif puisqu’il avait fourni des faux documents à une majorité de la cellule terroriste.À savoirles terroristes du Bataclan Ismaël Mostefaï, Sammy Amimour, et Fouad Mohamed Aggad; deux terroristes des attentats de Bruxelles: Khalid El Bakraoui et Najim Laachraoui ainsi que Mohamed Belkaid tué le 15 mars 2016 en protégeant la fuite de Salah Abdeslam et Sofien Ayari.Mais aussi des accusés du procès à Paris: Mohammed Bakkali, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Ossama Krayem, Ahmed Dahmani.

Le 11 mars, l’épouse de Farid Kharkach avait témoigné à Paris.Elle avait reconnu remettre des enveloppes ou en récupérer à l’occasion. Parfois prendre de l’argent sans jamais poser des questions. " Je voulais pas savoir, parce que je lui avais dit que si je devais témoigner contre lui, j’aimerais pas l’enfoncer! " En pleurs, lors du témoignage de son épouse en vidéoconférence depuis Bruxelles, Kharkach avait assuré qu’elle n’avait "rien à voir dans cette histoire." Il lui avait présenté publiquement ses excuses pour lui avoir fait joué un rôle dans ce trafic.

Fourni des armes d’armes

12. Lazez Abraïmi est aussi un invité annexe à ce procès.Comme Kharkach, il avait des activités illicites mais ne savait pas forcément qui étaient ses clients.Abraïmi, son job, c’est les armes et les munitions et il en aurait fourni à Salah Abdeslam.

Deux inculpés décédés

13.Youssef Bazarouj serait décédé en Syrie.Sur le terrain de guerre, il était proche de deux acteurs principaux des attaques à Paris: Oussamma Atar, responsable de la cellule des Opérations extérieurs de Daech et Abdelhammid Abaaoud, organisateur et assaillant lors du 13 novembre.

14. Sammy Djedou ne sera pas présent à Bruxelles et sera jugé par défaut.En décembre 2016, le Bruxellois aurait succombé à une attaque américaine alors qu’il combattait en Syrie. Il semble qu’il entretenait des liens étroits avec Ossama Atar, émir de Daech et chargé des opérations extérieures. Sammy Djeddou est le seul, dans ce dossier, poursuivi pour participation aux activités terroristes en tant que dirigeant, et non en tant que membre

La maman de Sammy Djedou a aussi été poursuivie par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir soutenu son fils en lui envoyant régulièrement de l’argent.Elle a bénéficié de la suspension du prononcé.