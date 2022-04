Terminé, la «petite remise» pour l’auto?

Jusqu’ici, en Belgique, le commerce automobile est régi par des contrats de concession, selon une loi datant de 1961. En gros, le concessionnaire achète au constructeur, ou à l’importateur, des voitures qu’il revendra au client avec une certaine marge (de plus en plus réduite). Mais ce modèle est en train de vaciller au profit des "contrats d’agence", où le producteur vendra directement au consommateur, l’agent devenant simple intermédiaire, rémunéré pour son "service de livraison" de l’auto avec une prime moindre (on parle de la moitié des marges actuelles).

«À la sauce agent»

"Les concessionnaires seront, demain, mangés à une sauce agent, pour laquelle ils n’ont pas encore toutes les données démontrant si ce sera rentable ou pas" , résume Christian Rampelbergh, secrétaire général du GDA, le groupement des concessionnaires chez Traxio. Qui à ce stade préfère demeurer prudent.

"Il sera plus facile pour les constructeurs d’imposer des prix fixes et de les augmenter, dit-il. Et peut-être qu’il n’y aura plus de marges à négocier, moins de place pour la concurrence au sein d’une marque. Mais on se demande encore comment cela va se passer."

Dépourvus de réseau de revendeurs, les nouveaux venus sur le marché automobile mondial, les constructeurs d’électriques comme Tesla ou le suédois Polestar, ont poussé pour les contrats d’agence, comme aussi pour la vente par internet de leurs produits, favorisant le contact direct avec le consommateur.

Pourtant, cela fait dix ans que l’on parle de vendre des voitures sur le web, et il faut bien reconnaître que le modèle classique évolue très lentement. Le Belge n’achète toujours pas sa coûteuse voiture comme il acquiert un smartphone. N’empêche, le modèle "agent" séduit à présent les constructeurs plus classiques. Et en premier le puissant groupe franco-italien Stellantis (PSA, Fiat, Opel) qui, à la faveur notamment de son changement de nom l’an passé, a donné un préavis à tous ses concessionnaires, ouvrant à une renégociation de l’ensemble de ses contrats.Ce qui d’ailleurs ne se fait pas sans résistance des intéressés.

"D’après les informations dont nous disposons, ce ne sont pas de vrais contrats d’agence, mais plutôt des contrats hydrides.La question est de savoir si le business plan proposé permettra toujours aux concessionnaires de supporter les frais fixes.On se pose des questions.Mais ce sera peut-être une bonne surprise" , souligne Christian Rampelbergh.

Outre Stellantis, des marques comme Mercedes ou Ford y songent aussi.BMWl’envisagerait pour sa marque Mini dès 2024.Le groupe Volkswagen propose déjà des contrats d’agence pour sa marque Cupra et le négocie pour ses modèles électriques.

«À prendre ou à laisser»

Pour les concessionnaires, qui sont de plus en plus d’importantes structures financières, le nouveau système proposé a l’avantage qu’ils ne devront plus investir des millions dans des stocks de voitures neuves. Tout ce qui a rapport a la vente, y compris le marketing et les rémunérations des vendeurs, devrait être supporté par l’usine. En théorie du moins. Mais a contrario, les clients, et leurs précieux data, finiront par leur échapper.

Le risque des nouveaux contrats, c’est que ce soit " à prendre ou à laisser" .Et que les concessionnaires, pour continuer à vivre, ne soient contraints de se rabattre sur les services qui tournent autour de l’après-vente et d’une offre de mobilité (assurance, dépannage, leasing…), qui intéresse aussi au premier chef les constructeurs.

"Les concessionnaires sont déjà en train de devenir l’interlocuteur pour offrir des solutions de mobilité" , précise M.Rampelbergh. " Mais même si on parle d’électrification, une bonne part du parc va rester thermique pendant un certain temps et il faudra l’entretenir. Des changements se font dans les réseaux et c’est normal, mais il faut que les concessionnaires qui ont lourdement investi soient indemnisés, et qu’on leur propose un business plan viable".