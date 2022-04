Simone (T.1) [CRITIQUE] - Sur la piste du «boucher de Lyon»

Et il le fait bien, puisque l’auteur français, aujourd’hui 52 ans, a reçu voici quelques semaines le prestigieux Prix René-Goscinny pour le premier tome de Madeleine Résistante , publié cet été et qui commençait à évoquer, dans une veine réaliste, le destin de Madeleine Riffaud, une jeune femme sans histoire devenue résistante – et symbole – sous le nom de code "Rainer".

Plus tôt, de 2017 à 2020, il avait déjà abordé le sujet à travers Irena , une série consacrée au ghetto de Varsovie, et centrée sur la personnalité d’une autre femme courageuse, Irena Sendlerowa, travailleuse sociale polonaise qui en extirpa 2500 enfants juifs. Mais il l’avait fait dans un registre surprenant, aidé par le style graphique de son comparse David Evrard: tirant volontiers vers une certaine rondeur, voire une forme de naïveté, il permettait d’aborder des événements tragiques auprès de plus jeunes lecteurs sans les traumatiser à coup d’images inutilement violentes.

Le dessin, tout en rondeur, permet d’aborder des événements tragiques sans excès de violence.

Une méthode aussi expérimentée, et avec quel succès, par Les enfants de la résistance au Lombard, et qu’il utilise à nouveau avec Simone , avec toujours Evrard au dessin. Au cœur de l’intrigue se trouve désormais Simone Lagrange, une résistante qui fut aussi l’un des témoins clés lors du procès historique de Klaus Barbie.

On revit ici son enfance lyonnaise, et la façon dont elle sera brutalisée puis torturée par celui qu’on surnommait "le boucher de Lyon", notamment pour avoir arrêté et exécuté Jean Moulin. Mais aussi le jour où, devenue adulte et elle-même mère de famille, elle sera confrontée à ce visage qu’elle pensait appartenir au passé.

Un premier volet qui en attend deux autres, mais dont transpire déjà l’invraisemblable courage de sa principale protagoniste. Une œuvre d’utilité publique, à mettre dans absolument toutes les mains.

«Obéir c’est trahir, désobéir c’est servir», Morvan/Evrard, Glénat, 72 p., 15.50 €.