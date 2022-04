Pullicino promène Geluck

Une entreprise qui, comme souvent quand il s’agit de Geluck, n’avait pas manquéde soulever son lot de polémiques, les plus acérées l’accusant de "dérive commerciale" alors que le projet… avait été autofinancé, et n’avait pas coûté le moindre euro à la Ville de Paris. Il s’agissait d’ailleurs de l’une des conditions imposées, en son temps, par Anne Hidalgo, la maire de Paris, à l’érection de ces 20 statues.

La candidate (très) malheureuse à l’élection présidentielle en cours sera d’ailleurs l’un des intervenants (avec Amélie Nothomb et Philippe Close, entre autres) du documentaire diffusé ce soir et réalisé par une vieille connaissance du paysage audiovisuel francophone: Gérard Pullicino, le célèbre réalisateur de l’émission musicale Taratata .

Le film suit Philippe Geluck pendant les étapes de la création des vingt Chats monumentaux en bronze, lui permettant au passage d’évoquer cette nouvelle facette de son talent. Une passion née il y a bien longtemps: " En fouinant un peu, je me suis rendu compte que je sculptais depuis les années 70. Le premier buste du Chat date, lui, de 1987 et je m’y étais remis en 2003, avec le Discobole, que j’avais réalisé pour la grande expo des 20 ans d’existence du Chat. Après quoi je me suis pris au jeu, si bien que je sculpte une statue du Chat par an depuis 2008 ", nous confiait-il en avril 2021, lors de l’installation de son exposition à Paris. Depuis, passée par Bordeaux et désormais visible à… Genève, en attendant d’autres destinations (Marseille, Caen, Milan), elle permettra, via la vente des statues qui la composent, de financer le Musée du Chat et du dessin d’humour, que Geluck entend toujours inaugurer bientôt à Bruxelles. Histoire d’encore soulever quelques polémiques. L’artiste n’est plus à ça près. L’homme a, lui, appris à vivre avec.

La Une, 22.40