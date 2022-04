Présidentielle : le "tout sauf Le Pen" prend de l'ampleur

Samedi houleux en perspective dans les rues de la capitale française, plusieurs partis et organisations ayant appellé à manifester contre l’extrême droite à Paris et dans d’autres villes de France, parfois en appelant clairement à voter Macron (c’est le cas du parti Socialiste ou de la ligue des droits de l’homme), parfois pas. C’est par exmple le cas du NPA de Philippe Poutou) : bien que Le Pen constitue un "danger fasciste" , ce dernier expliquait ce vendredi qu’ "on ne peut pas appeler à voter Macron, maintenant on comprendra très bien que des gens autour de nous ou dans la population ne veuillent pas prendre un seul risque de victoire de Le Pen." Des manifestations contre l’extrême droite et Marine Le Pen sont prévues dans d’autres villes françaises: à Rennes, Nantes, Marseille, Bordeaux, Poitiers, Saint-Étienne, Grenoble ou encore Perpignan...