Opposés à l’achat de terres agricoles par Colruyt

Wim Moyaert, du Boerenforum, cite le chiffre de 200 hectares, "achetés par Colruyt essentiellement dans le Hainaut" , dit-il. "Ce n’est pas encore un très grand volume, mais qu’est-ce qu’ils vont faire là-bas? Ils sont sur le marché et quand un agriculteur cesse son activité, il est directement contacté par une société immobilière."

"Entendons-nous, ce que fait Colruyt n’a rien d’illégal en soi, précise Wim Moyaert, et nous ne visons pas cette entreprise en particulier, mais nous nous opposons à cette stratégie de spéculation. Parce que cela fait monter les prix.Pour une terre qui vaudrait 40000 € l’hectare, certains spéculateurs sont prêts à mettre 100000 € sur la table.C’est au gouvernement de veiller à ce que les lignes rouges ne soient pas franchies" , explique-t-il.

"La grande distribution profite déjà de sa position dominante pour mettre la pression sur les agriculteurs. En s’emparant de la terre, leur principal outil de travail, elle affaiblit encore leur indépendance et leur pouvoir de négociation, ajoute Astrid Ayral, permanente de la FUGEA. " On retourne à un modèle quasi féodal."

«Pas notre ambition»

Du côté de Colruyt, avec qui des négociations avaient déjà été engagées la semaine dernière "dans un climat d’entente, pour expliquer notre projet" , on minimise l’impact de ces achats de terres agricoles. "On n’a pas l’ambition de devenir de grands propriétaires terriens.On ne va pas faire une prospection agressive" , assure Nathalie Roisin.La porte-parole de l’entreprise parle, elle, de "quelques dizaines d’hectares pour l’instant" .

"C’est trop faible pour que cela ait un impact sur les prix des terres agricoles" , dit-elle. "Et les terres doivent être libres de bail. Tout est transparent."

"Le seul rendement que l’on attend de cet investissement, c’est d’avoir une offre plus importante de produits belges" , ajoute la porte-parole de Colruyt. "Notre but est de stimuler et d’ancrer une agriculture belge adaptée à la demande, mais aussi d’innover. On parle de bio, là où ce sera possible."

Ce n’est pas encore le cas pour la dizaine d’agriculteurs qui, pour le moment, ont commencé avec le groupe de distribution, "mais si on peut convertir certaines terres au bio, oui, c’est une possibilité" .

Un avenir précaire

Pour peu, on dirait que l’objectif énoncé par Colruyt – "préserver la terre en Belgique" -, rejoint celui des petits paysans qui protestent à ses portes." C’est aussi une garantie de débouché pour leur production agricole." Mais parmi les manifestants, beaucoup de jeunes qui se sentent "précarisés" dans le métier qu’ils aiment. Comme Natacha Delaveux, 34 ans, de l’ASBL Le début des haricots . Maraîchère sur un hectare et demi qu’elle loue "à un prix assez bas" , la jeune femme sent qu’un jour ou l’autre elle devrait renoncer à sa terre, "quand les propriétaires voudront rentabiliser leur bien.Ce n’est pas directement Colruyt qui me menace, c’est plutôt la situation générale qui est extrêmement précaire."

Dans ce qui est reproché à Colruyt, notamment, c’est de ne pas proposer des baux à ferme sur les terres dont ils sont propriétaires. "Ils donnent des baux courts, or les agriculteurs ont besoin d’une perspective à long terme" , explique Wim Moyaert.

" On commence petit, avec des contrats de culture, c’est vrai, mais cela peut toujours évoluer ", rétorque Nathalie Roisin. "Et on veut travailler dans une perspective de long terme."