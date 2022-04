L’infrastructure pour les F-35 attribuée à un consortium belgo-néerlandais

C’est l’entreprise belge Jan De Nul nv qui construira cette nouvelle infrastructure sur les bases aériennes de Florennes (Namur) et de Kleine-Brogel (Limbourg), en collaboration avec les agences de design néerlandaise –mais avec une branche belge– Arcadis et américaine Burns&McDonnell, a indiqué la Direction générale des ressources matérielles (DG-MR) de la Défense dans un message publié sur internet.

Un complexe ultra-sécurisé dédié aux F-35 sera construit sur chacune des bases.

La livraison des premiers F-35A, la version à décollage et atterrissage conventionnel du chasseur Lightning II du groupe américain Lockheed Martin, est attendue en 2025 pour le 2e wing tactique de Florennes et en 2027 pour son unité sœur, le 10ewing tactique de Kleine-Brogel.

La Belgique a commandé en octobre 2018, pour un montant d’environ 3,6milliards d’euros, 34 exemplaires de ce chasseur furtif de cinquième génération. Ce montant ne tient pas compte des travaux d’infrastructures nécessaires et dont le coût total était jusqu’ici estimé à 300 – et non 600 – millions d’euros.

Selon la Défense, une nouvelle infrastructure est nécessaire pour accueillir et maintenir le nouveau système d’armes qu’est le F-35, afin de remplacer l’actuelle, datant des années 1950 et 1960 et donc inadaptée aux exigences d’un chasseur moderne.

Le consortium sera responsable de la conception et de la réalisation, mais également de l’entretien de l’infrastructure pendant une période de dix ans après la livraison provisoire.

Une première livraison provisoire partielle des bâtiments à Florennes est prévue pour l’été 2024.

La base de Florennes bénéficiera aussi d’un autre investissement, à hauteur de 24 millions, en vue de l’arrivée de quatre drones attendus pour le premier trimestre 2023.

La zone dédiée aux SkyGuardian s’articulera autour du hangar utilisé jusqu’il y a peu par le 80esquadron (escadrille) d’avions sans pilote (UAV) B-Hunter. La construction d’un nouveau hangar et de nouveaux bâtiments administratifs est également prévue.