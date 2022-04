Jobs étudiants: l’horeca n’a plus la cote

Chaque année, Infor Jeunes organise une campagne "Action Job Étudiant" pour aider les jeunes à rédiger un CV, une lettre de motivation, préparer un entretien d’embauche. Car pour dégoter un travail, le jeune doit passer par la case agence d’intérim, la plupart des employeurs préférant déléguer les formalités administratives et être épaulés en cas d’abandon de poste de la part de l’étudiant.

"Ces agences qui ont tous les contacts proposent une offre disparate et très ponctuelle, explique Julien Polis . Elles contactent le jeune la veille pour le lendemain. S’il n’est pas disponible, elles font appel à un autre étudiant. C’est très compliqué à gérer pour les jeune s. On leur conseille de recontacter régulièrement l’agence pour ne pas se laisser oublier ".

L’horeca a mauvaise réputation

Avant la pandémie de Covid, le secteur horeca était le plus gros pourvoyeur de jobs étudiants. " La crise sanitaire a changé la donne , avance Pierre Targnion, chargé de communication à la Fédération Infor Jeunes. Au moment des premiers confinements, un étudiant sur deux actif dans l’horeca s’est retrouvé sans job et sans aucune compensation. Le manque de sécurité et la peur de revivre une telle situation en cas de nouvelle vague de Covid font que bon nombre de jeunes préfèrent s’orienter vers d’autres secteurs comme la grande distribution ou la vente".

Il n’est pas trop tard pour trouver un job d’autant que l’offre est plus importante en période estivale. Ainsi, on relève une trentaine d’offres de en Wallonie et à Bruxelles sur le site de l’agence d’intérim Adecco. Avec l’horeca, la grande distribution – où l’on recherche caissiers, réassortisseurs, nettoyeurs – et la vente sont les secteurs où la demande est la plus importante.

Pas de concurrence des flexi jobs

Lancé en 2015, le système des flexi jobs permet aux retraités et aux personnes qui travaillent au minimum à 4/5e temps d’avoir une activité complémentaire à des conditions fiscalement très avantageuses. D’abord mis en place dans l’horeca, les flexi jobs ont ensuite été déclinés dans le secteur de la distribution, deux domaines où fleurissent les jobs étudiants. Faut-il craindre que les retraités et les travailleurs ne squattent des emplois traditionnellement occupés par des étudiants? " Non , rassure Pierre Targnion car il est plus intéressant pour les patrons d’engager un étudiant car les cotisations patronales sont moins élevées: 5,42% au lieu de 25% pour un flexi job. "

Le dropshipping, c’est tendance

Infor Jeunes a reçu plusieurs demandes d’information de la part d’ados intéressés par le dropshipping, note Pierre Targnion. " Il s’agit de revendre sur internet des produits, souvent des cosmétiques, achetés en grande quantité à très bas prix sur des sites de vente comme Alibaba par exemple pour les revendre à un prix bien plus élevé sur Amazon. Une pratique qui pose question mais qui est vantée par de nombreux influenceurs et détaillée dans des tutoriels. Les jeunes sont appâtés par ce commerce qui leur permet de gagner beaucoup d’argent en peu de temps…"

Student@work: infos actualisées et application pour comptabiliser les heures déjà prestées.