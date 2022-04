«Il faut favoriser ou même imposer le modèle citoyen»

Dans le contexte actuel de flambée des prix de l’énergie, le Comptoir Citoyen des Énergies (Cociter), une société coopérative wallonne de fourniture d’électricité verte, le démontre. C’est elle qui a aujourd’hui les tarifs les plus attrayants. " Même si sa priorité est d’avoir le prix le plus juste, et pas forcément le moins cher, dans le contexte inflationniste actuel, c’est quasi mécaniquement que son prix devient le plus bas du marché. "

Comment? Parce que les coopératives associées sont propriétaires de leurs éoliennes et de l’électricité qu’elles produisent. Complètement déconnecté des énergies fossiles – au contraire des autres fournisseurs – Cociter propose donc des tarifs qui couvrent uniquement les coûts réels, dont l’achat de l’électricité verte produite par les coopératives associées. Le problème c’est qu’aujourd’hui Cociter est un peu seul sur son île citoyenne. Et même le Comptoir citoyen est submergé de demandes de contrats, il n’est en capacité de fournir que 21000 ménages.

Favoriser ce modèle aurait donc le double avantage, estime Benjamin Wilkin, de faciliter l’implantation des éoliennes et de garantir une énergie locale à un prix stable et abordable à un plus grand nombre de consommateurs.

Comment y parvenir? Par exemple en conditionnant les permis d’un parc à ce que 30% des éoliennes soient financées par une coopérative citoyenne, avec un compteur spécifique installé par le gestionnaire de réseau qui permettrait de différencier l’électricité citoyenne. Mais à ce stade, le cadre éolien ne prévoit que la possibilité (pas une obligation donc) d’intégrer 24,9% de participation citoyenne et ou 24,9% de participation communale dans un projet de parc, déplore Benjamin Wilkin. " Et malheureusement, je ne pense pas que le projet de “pax eolienica 2” envisage d’aller plus loin. "