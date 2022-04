Endométriose: «La douleur, ce n’est pas normal»... et le monde politique s’y intéresse enfin

Pour raconter leur vécu, et souvent à défaut d’une oreille médicale attentive, beaucoup de femmes atteintes d’endométriose parlent entre elles sur les réseaux sociaux." Notamment sur Instagram. C’est comme ça que j’ai été interpellée par cette maladie ", explique Margaux De Ré, députée bruxelloise et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’élue Écolo entame alors un gros travail avec les associations et les principales intéressées: les patientes.Elle n’a aucun mal à trouver des témoignages. Ils foisonnent.Par contre, côté scientifique, c’est un peu la disette.

La députée veut donc donner un coup de projecteur sur l’endométriose, pour sensibiliser, mieux informer, accélérer le diagnostic et favoriser la recherche.

Ça commence avec deux propositions de résolution, dont une sera votée ce mardi au Parlement wallon, parce que son initiative y fait aussi son chemin.

Notre plan à nous

La députée bruxelloise Margaux De Ré (Ecolo) est à l’initiative de ce premier travail parlementaire sur l’endométriose. ©EdA - Julien RENSONNET

Il y a deux mois, la France lançait sa première stratégie nationale de lutte contre l’endométriose. Et il y a 4 ans, en Australie, un énorme plan de lutte était aussi déployé. " En Belgique, on est très loin de ça ", raconte Margaux De Ré. On n’est même carrément nulle part.

Le premier objectif de ces initiatives parlementaires, c’est de solliciter les gouvernements pour porter le dossier à la conférence interministérielle (CIM) Santé. " Soit le niveau auquel le fédéral, les Régions et les Communautés peuvent s’entendre pour construire une stratégie dans toutes ses composantes ", rappelle Hélène Ryckmans. La députée wallonne Écolo est primosignataire du texte qui sera proposé au vote ce mardi en commission Santé du Parlement wallon.La proposition de résolution est par ailleurs soutenue par les partenaires de majorité PS et MR, et aussi par l’opposition cdH.

Douleurs inacceptables

On considère que ce qu’on appelle "l’errance médicale" pour les patientes atteintes d’endométriose dure en moyenne 7ans.Bien plus parfois (lire ci-dessous: "Je pensais que j’étais juste trop douillette"). Si le diagnostic traîne, c’est parce que la douleur associée aux règles est considérée comme normale.

On rate l’école, plus tard on manque des jours de travail parce qu’on doit rester couchée trois jours. Et c’est aussi un gros problème pour la vie sociale.

L’Ecolo Hélène Ryckmans défendra sa proposition de résolution ce mardi en commission, avec ses collègues de majorité PS et MR et avec l’opposition cdH qui a rallié le texte. BELGA PHOTO BRUNO FAHY ©BELGA

" Or, ces douleurs ne sont ni normales, ni acceptables.Il faut avoir un diagnostic le plus vite possible pour une meilleure prise en charge ", insiste Hélène Ryckmans.

Margaux De Ré confirme." Le grand public ne se rend pas compte à quel point c’est problématique de vivre avec ces douleurs.On rate l’école, plus tard on manque des jours de travail parce qu’on doit rester couchée trois jours. Et c’est aussi un gros problème pour la vie sociale. Avec des répercussions sur le plan psychologique parce qu’on se sent captive d’une maladie considérée comme “pas sérieuse”, “anecdotique”. "

Guillemets en pagaille

Dans leurs compétences respectives, les députés vont donc demander aux deux gouvernements (wallon et Fédération Wallonie-Bruxelles) non seulement de porter le dossier à la CIM Santé mais aussi de soutenir des campagnes de sensibilisation dans les écoles, d’intégrer le sujet aux modules EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle), de renforcer la formation des professionnels de la santé et d’encourager la recherche scientifique pour étudier la maladie.

" Les données sont hyper lacunaires.J’ai rarement vu autant de guillemets et de conditionnels dans les publications ", constate Margaux De Ré.