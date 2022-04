Emmanuel Macron, la tentation du rejet "apolitique"

Pas de quoi donner des sueurs froides au président, qui entend "convaincre" hors de son socle électoral sans trop retoucher à son projet, perçu par la gauche comme fortement antisocial.

Pays exsangue

D’ici le second tour, il sera difficile pour Macron de convaincre ceux qui rejettent d’office son offre politique - et depuis un certain temps déjà. Un coup d’oeil au passif de son quinquennat a de quoi susciter l’inquiétude : la blessure des gilets jaunes plane sur ce second tour, sans que l’on puisse en estimer la profondeur exacte.

C’est en tout cas le sentiment qui ressort à la lecture du "documentaire dessiné" Res Publica , (éditions Delcourt, paru cette année), où le scénariste David Chauvel rappelle "comment, dans un pays de culture bourgeoise, on écrase le peuple" . Cette œuvre épaisse (concoctée avec le dessinateur Malo Kerfriden) raconte avec précision la naissance (et la mort) du mouvement, qui a indubitablement marqué un tournant dans le quinquennat du président Macron. Or, si ce mouvement est bien mort, ceux qui l’ont composé n’ont pas disparu d’un claquement de doigts. "Beaucoup de gens ne vont pas voter, ou alors à l’extrême gauche, ou alors à l’extrême droite" , prédisait le scénariste, interviewé quelques semaines avant le premier tour. "Il y a des gens en colère" , décrit-il, et à lire Res Publica , on comprend assez vite d’où celle-ci provient. Les gilets jaunes " sont extrêmement représentatifs du peuple: ce sont des gens qui partent sans patrimoine et qui ont des parcours de vie difficiles. Maladies, décès, errances professionnelles. Cette précarité les a amenés de manière légitime dans la rue, animés d’intentions qui au départ n‘étaient pas violentes. Ils n’étaient pas là pour renverser l’État et casser du policier. Et on leur a tiré dessus. C’est ce qui s’est passé, factuellement. Il faut le dire. Il faut en parler."

Mépris

À l’heure des comptes, il n’est pas certain que l’attitude d’Emmanuel Macron à l’égard des déshérités français passe complètement à la trappe. "Il n’y aurait pas eu de gilets jaunes sans le mépris permanent de Macron" , observe David Chauvel, dont le récit reprend une foule de déclarations éloquentes. "Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes" , déclarait par exemple Emmanuel Macron au début du quinquennat - il défendait alors sa méthode politique, axée sur la "transformation" du pays. Celui-ci ajoutait : "Nous allons le faire sans brutalité, avec calme, avec explication, avec sens."

Un an plus tard, la plus grosse révolte depuis mai 68 secouait l’hexagone. Pour l’explication "sans brutalité" , on repassera. Res Publica dépeint ainsi le destin tragique de certains gilets jaunes aux parcours de vie fracturés, pris à la gorge par quarante ans d’ "une expérience néolibérale" s’étant "soldée par un échec spectaculaire" , pour reprendre les mots du prix Nobel d’énonomie Joseph Stiglitz (cité par David Chauvel). "En dehors du fait que les gilets jaunes ont rencontré la brutalité policière, je voulais raconter ce que c’est qu’un parcours de vie fragmenté par la politique: quand vous avez moins d’aides, qu’il y a du chômage, c’est ça la politique néolibérale depuis presque 50 ans en France. Cela marque les corps et les esprits."

L’épouvantail

Si Res Publica analyse la politique de Macron non en tant que personne mais en tant que "fait politique" , dixit David Chauvel, une image revient souvent : celle du président, alors âgé de quinze ans, grimé en épouvantail, lors d’une représentation théâtrale au lycée jésuite de la Providence, à Amiens, sa ville natale. Cela ne s’invente pas, la pièce jouée par le jeune Macron est une adaptation du recueil intitulé La comédie du langage de Jean Tardieu. Sur scène, sous les yeux de sa future femme Brigitte Auzière, qui dirige la pièce, l’adolescent prononçait ces quelques mots en guise de conclusion : "Qu’est-ce qui fait donc si peur aux hommes ? L’aboiement d’un chien ? Ou l’ombre d’un homme ?"