Coïncidence pas banale, au casting du film de Lukas Dhont, on trouve un visage bien connu du cinéma des Dardenne : Émilie Dequenne. « Une chose qui m’émeut beaucoup, et qui n’était pas du tout faite exprès même si maintenant on dirait que si, c’est que Rosetta était le premier rôle d’Emilie Dequenne, et dans Close elle accompagne quelqu’un qui joue au cinéma pour la première fois. Je trouve ça très beau. »