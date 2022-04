Responsable développement éolien en Wallonie chez Eneco, Arnaud Janvier indique d’ailleurs que sa société, comme les autres actives dans le développement éolien, n’a d’autres choix que de construire certaines éoliennes sous recours. " Sinon, les délais sont tellement longs, qu’on risque de perdre le permis, car il arriverait à échéance avant la décision du Conseil d’État. Ou bien ce sera la capacité du réseau qui ne sera plus suffisante parce que, entre-temps, d’autres éoliennes s’y seront branchées. Sans compter que certains propriétaires de terrain, lassés d’attendre, auront peut-être envie de passer à autre chose. "

Clairement, pour les développeurs de parcs éoliens, c’est le délai d’attente des décisions du Conseil d’État qui plombe le marché. " Il joue son rôle et soulève parfois des problèmes réels et c’est bénéfique , note l’ingénieur de chez Eneco. Mais cinq ans d’attente, c’est trop long dans l’industrie. "

Benjamin Wilkin, de l’association Energie Commune est plus cash: pour lui, les procédures au Conseil d’État permettent juste de donner la parole " aux râleurs ". " Mais au final, ces recours ne changent pas grand-chose car ces râleurs n’ont pas d’arguments. On perd simplement du temps. " La solution? Faire valoir plus facilement la jurisprudence afin d’éviter les recours. Ou, espère Arnaud Janvier, imposer un délai de rigueur au Conseil d’État. Comme l’envisage d’ailleurs la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, qui voudrait que le Conseil d’État se prononce dans les six mois. " Mais si on pouvait déjà boucler la procédure en un an, ce serait positif ", note Arnaud Janvier. Qui ajoute qu’il faudra aussi supprimer la possibilité du carrousel administratif. Chaque version corrigée du permis étant à nouveau attaquée.

Dans le cas d’un parc de 9 éoliennes à Boneffe (Éghezée), Eneco aura ainsi dû introduire… sept demandes de permis et attendre dix ans pour que les recours soient enfin épuisés. Et la victoire aura malgré tout un goût amer car, en dix ans, la technologie a évolué. " On aurait donc pu installer des machines plus efficaces et donc avoir de l’électricité moins chère , note Arnaud Janvier. Mais comme il n’existe pas de procédure pour adapter le permis initial, il a fallu s’en tenir à celui-ci… "

La non-adéquation entre le cadre éolien wallon et la technologie actuelle est d’ailleurs un autre problème qui freine le secteur.

Aujourd’hui, la norme européenne dans l’industrie éolienne concerne des éoliennes de 180 à 200 mètres de haut. Dimension qui complique leur implantation dans le paysage wallon puisque la distance minimale des habitations est de quatre fois leur hauteur. Alors que les opérations de repowering des parcs les plus anciens vont se multiplier, revoir cette règle est essentiel, juge le secteur. Et sera même bénéfique pour les riverains et les consommateurs. Avec des machines plus puissantes, un même parc peut produire jusqu’à 50% d’électricité en plus tout en réduisant le nombre de mâts sur le site.