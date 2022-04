Le long des autoroutes, dans les vastes zones agricoles de Hesbaye, sur les crêtes du Condroz ou de l’Ardenne… Les éoliennes donnent l’impression de pousser un peu partout. Et pourtant…

Avec 497 éoliennes pour 1197 MW (mégawatts) installés, la Wallonie est pourtant loin d’être en avance dans son développement éolien qui doit s’inscrire dans sa stratégie de transition énergétique, plus urgente que jamais. En réalité, la Région wallonne est même en retard.

De leur côté, les développeurs éoliens pointent l’usage abusif des recours et la lenteur des décisions du Conseil d’État.

2. Ce Hutois est en mission au Bénin

Florian Reyskens, 27ans, est à Bohicon depuis octobre2020 et jusque fin septembre de cette année. Pour y former et seconder les populations locales en matière d’agriculture durable.

3. Namur: pour ses 80ans, l’IATA invite 80 anciens étudiants devenus créateurs à exposer (vidéo)

Depuis 80 ans, l’IATA forme de nombreux élèves. Parmi eux, 80 anciens, devenus artistes professionnels, exposent leur travail aux anciens Abattoirs de Bomel (Centre culturel de Namur).Un échantillon de la vitalité artistique de l’école namuroise.

4. Deux générations belges à Cannes 2022

Ce jeudi, le festival de Cannes a dévoilé son programme lors du rendez-vous traditionnel avec la presse à Paris. Après une édition annulée (2020) et une édition décalée (juillet 2021), le rendez-vous mondial des cinéphiles revient sur la Croisette en Mai, et la Belgique y sera doublement représentée puisque deux films belges sont en lice pour la palme d’or: Tori et Lokita , le nouveau film des frères Dardenne, et Close du flamand Lukas Dhont.

5. «Jova veut jouer en no 10 et ne veut pas défendre»

La moitié de l’équipe d’Anderlecht qui a gagné la Coupe en 2008 et d’autres anciennes gloires jouent ce samedi le Legends Game de Deschacht. Qui présente ses titulaires.

6. Une grande fête dédiée aux Porsche

Le concept est pour le moins original. Les 8 et 9 octobre, la région de Huy accueillera la première édition du "Rally 4 Porsche – Huy", une épreuve entièrement réservée aux bolides de Stuttgart. L’événement sera décliné en quatre versions.

7. Une chasse aux œufs sous l’eau

Ce samedi 18 avril, de 10h à 13h, la piscine Nausicaa de Waterloo (rue Théophile Delbar, 33) organise une chasse aux œufs aquatique réservée aux enfants âgés de 4 à 11 ans. Une première en Brabant wallon, indique-t-elle. Cette chasse aux œufs aura lieu dans le petit ou le grand bassin en fonction du niveau natatoire des enfants. Uniquement sur inscription via la plateforme MyIclub.

8. Non, la défaite de David Goffin ne va pas tout remettre en question

David Goffin s’arrête à sept victoires mais la saison sur terre battue ne fait que débuter et tous les feux sont au vert…

9. Voyage: toute la douceur de Madère

Chaque année, entre 2015 et 2020, Madère a été élue meilleure destination insulaire du monde aux World travel awards.Ce n’est évidemment pas sans raison…

10. 3. À Hurtebise comme à Orval pour vivre le mystère pascal

Toute l’année, le monastère d’Hurtebise accueille des retraitants. En cette période pascale, la retraite organisée est particulière. "Il s’agit de quatre jours complets qui permettent de vivre pleinement ce mystère"

