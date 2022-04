Y aura-t-il une augmentation des prix dans les maisons de repos?

Pas de chiffres wallons

En Wallonie, les maisons de repos du secteur public ont encaissé la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires en faisant le gros dos, sans les répercuter sur les résidents." On attend que ça se tasse ", dit Jean-Marc Rombeaux, conseiller de la Fédération des CPAS de l’union des villes et communes.

Pour le secteur privé, c’est difficile d’avoir une vue d’ensemble exacte, explique Vincent Fredericq, secrétaire général de Femarbel (la Fédération des Maisons de Repos Privées de Belgique).

Entre le marteau et l’enclume

La situation des maisons de repos francophones est compliquée, parce qu’elles ne se sont pas encore tout à fait remises de la crise Covid, qui a provoqué une baisse de la confiance du grand public, renforcée ensuite par le scandale français du groupe Orpea. " Avant la crise, le taux d’occupation était de 94-95%.Aujourd’hui, il est de 94-95% en maison de repos et soins, mais à peine plus de 80% en maisons de repos ", dit Vincent Fredericq.

Les maisons de repos n’ont pas envie d’augmenter les prix, pour tenter de rester attractives.Car elles constatent déjà que les personnes se rendent de plus en plus tard en maison de repos , et souvent, dans un état de santé tellement mauvais qu’elles n’y restent que 24 à 48 heures.

Mais elles doivent faire face à une augmentation des frais (nourriture, énergie) importante, sans avoir obtenu les chèques énergie accordés au public pour ses résidents. " Il y a également une augmentation des coûts de personnel, à cause de l’indexation des salaires ".Elle a lieu dans le secteur de la santé, chaque fois que l’index augmente de 2%.

Licencier du personnel n’est pas vraiment une option." On ne peut pas fermer des lits, comme les hôpitaux. Et non seulement un licenciement coûte cher, mais après, à cause de la pénurie de personnel soignant, on ne trouvera pas des personnes à embaucher en cas de reprise ."

Le secteur des maisons de repos espère que la crise ne va pas se prolonger, et que le taux d’occupation va augmenter à nouveau." Le personnel et les directions ne sont pas remis psychologiquement des deux années de crise Covid ", constate Vincent Fredericq, avec inquiétude.