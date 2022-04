Le patrimoine financier des ménages belges a grimpé de 62 milliards d’euros en 2021

En 2021, les particuliers ont, aussi, investi pour un total de 32,1 milliards d’euros en actifs financiers, faisant passer les actifs financiers totaux de 1456,9 milliards d’euros à un montant record de 1534,3 milliards d’euros au 31 décembre 2021. Cette augmentation s’explique essentiellement par les nouveaux investissements en fonds de placement (+20,9 milliards d’euros), en dépôts à vue (+8,7 milliards d’euros) et en dépôts d’épargne réglementés (+7,9 milliards d’euros).

Plus 43,5% en dix ans

Au cours des dix années écoulées, l’évolution a été marquante, souligne la Banque nationale. Entre la fin de 2011 et la fin de 2021, le patrimoine financier net des particuliers a enflé, de 839,1 à 1203,9 milliards d’euros, soit une élévation de 43,5%.

La composition des actifs financiers s’est modifiée durant cette période. L’importance relative d’une série de produits de placement a crû: les parts de fonds d’investissement sont passées de 9,8 à 18,0% et les moyens de paiement (comme les billets et les dépôts à vue) ont grimpé, de 6,4 à 10,2%. D’autres composantes majeures ont quant à elles conservé leur importance relative. Tel est ainsi le cas des dépôts d’épargne réglementés et des autres dépôts (22% environ), des produits d’assurance (quelque 22%) et des actions (environ 26%, avec un raffermissement de la composante des actions cotées). Les ventes nettes de titres de créance des dernières années se sont traduites par un repli marqué (de 10,1 à 1,8%).

330 milliards d’engagements financiers

En 2021, les engagements financiers des particuliers se sont eux aussi accrus, passant de 315,4 à 330,4 milliards d’euros au 31 décembre 2021. Cet accroissement est à attribuer principalement aux crédits hypothécaires (+14,3 milliards d’euros). La part des crédits hypothécaires dans les engagements financiers des particuliers est ainsi passée de 78,3% en 2011 à 83,3% en 2021, pour un montant de 275,3 milliards.