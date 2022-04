La prévention des risques à la ferme est rarement une priorité

En Wallonie, selon les données du SPW, la main-d’œuvre régulière hors cadre familial ne représente que 6%.

Pour l’immense majorité de personnes qui bossent dans les fermes, c’est donc la bouteille à encre concernant les accidents de travail puisqu’aucune statistique officielle n’existe. Seule l’Agence wallonne pour la sécurité routière compile les accidents de la route impliquant une machine agricole. Mais cela est loin de refléter la réalité des accidents, très variés, qui se produisent dans le cadre d’un travail en milieu agricole.

Les moyens de la prévention

Ce manque de données sur les accidents de travail est certainement un des éléments qui explique que la prévention des risques en milieu agricole est très loin de constituer une priorité. Pour les exploitants eux-mêmes qui ont d’autres chats à fouetter et croulent déjà sous le travail administratif. Mais également pour les autorités publiques qui y consacrent très peu de moyens.

En Wallonie, seule l’ASBL PreventAgri, financée à 30% (250000 euros) par la Wallonie, effectue un travail spécifique sur l’accompagnement et la formation des agriculteurs concernant les risques au travail. Mais avec une équipe de seulement quatre personnes pour couvrir les quelque 12000 fermes de la région en plus de tout le secteur horticole, cela reste largement insuffisant.

Quels risques?

La charge de travail dans les exploitations agricoles, la multiplicité des tâches, l’utilisation de machines, de produits chimiques ou encore la manipulation d’animaux rendent pourtant cet environnement professionnel propice aux risques d’accidents.

De quels types? Selon les données collectées par PreventAgri, les accidents les plus fréquents (35%) se produisent avec les animaux (bovins surtout). Loin devant les chutes de hauteur (14%) et de plain-pied (12%). L’utilisation d’outils motorisés à main et de machines motorisées (tracteurs, etc.) représente chacun un peu moins de 10% des accidents.

Quant aux nombres de victimes, toujours en l’absence de statistiques officielles, il faut se contenter d’un coup de sonde. Mais l’enquête menée entre 2016 et 2020 par PreventAgri auprès des agriculteurs en donne malgré tout la mesure: chaque année 13% des répondants ont indiqué avoir eu un travailleur accidenté au sein de l’exploitation avec une incapacité de travail moyenne de 14,7 jours. À titre de comparaison, en 2019 dans le secteur de la métallurgie, le taux d’accidents de travail était à peine supérieur à 4%.