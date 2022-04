La 4e dose de vaccin Covid, c’est pour quand?

Fin mai pour les personnes de 80 ans et plus

La vaccination ce printemps, ce ne sera pas pour tout le monde. La coresponsable de la task force vaccination expliquait à la RTBF qu’elle est réservée avant l’été aux personnes de 80 ans au moins " après discussion avec le médecin traitant. "

Pourquoi limiter à ce public plus âgé alors que la France vaccine des sexagénaires?Parce que la situation épidémique chez nous est plutôt bonne: " Il n’y a pas de surcharge dans les services hospitaliers.Les personnes hospitalisées pour le moment sont généralement très âgées avec plusieurs comorbidités. "

Pour être vacciné une 4efois à la mi-mai, il faudra donc avoir 80 ans ainsi que la recommandation du médecin traitant, en fonction de l’état de son patient.De même, dans les maisons de repos, tous les résidents ne seront pas vaccinés systématiquement.Cela se fera en fonction des profils individuels.

" En étant vacciné à la mi-mai, comme il faut 10 à 15 jours pour former des anticorps, ces personnes seront boostées pour le mois de juin " disait Mme Stordeur.

Parmi les personnes qui auront leur 4edose au printemps, les plus fragiles pourront recevoir une 5edose en automne.Mais ce schéma vaccinal ne sera pas généralisé.

Il y a en moyenne un peu moins de 9 000 nouvelles infections par jour , 200 admissions et une vingtaine de décès.

Pour les autres, ce sera en automne

Les deux années de Covid ont permis de constater l’effet rebond de l’épidémie qui survient chaque année en automne.

C’est avant l’arrivée de ce pic que le reste de la population doit recevoir sa 4edose. Les soignants devraient être servis en amont, à la fin de l’été, de même que les personnes souffrant de comorbidités.

Évidemment, cette échéance d’un été plus ou moins calme au niveau des infections Covid reste une prévision, qui sera réévaluée par les spécialistes en mai et en juin.

Cibler les publics

Sabine Stordeur reconnaît que même dans la population des personnes potentiellement à risque, parce qu’obèses, en surpoids, souffrant de diabète, d’hypertension artérielle ou de problèmes pulmonaire, la 3edose n’a pas été un succès. Or, selon la docteure en sciences de la santé publique, au moins trois doses sont requises pour ces personnes ayant des comorbidités." Mais il n’est pas trop tard, elles peuvent encore la recevoir ", rassure-t-elle.

Ce qui ressort de son intervention à la RTBF, c’est que la vaccination Covid-19 va vers une approche plus ciblée. Par exemple, on n’a pas proposé de 3edose pour les enfants. Et les campagnes de vaccinations pour ce groupe d’âge n’ont pas été aussi présentes dans les médias, car ils sont moins affectés par le Covid-19 que les personnes plus âgées. Comme le rappelait Mme Stordeur en radio, Omicron est fort contagieux, mais moins agressif que Delta, " c’est une bonne nouvelle, mais on peut contaminer des personnes fragiles ."

Il semble que le CSS a saisi l’importance de garder la motivation de la population, et ne pas imposer des mesures trop drastiques qui pourraient provoquer des blocages. C’est un peu ce que dit Mme Stordeur " Si on veut que la campagne de vaccination fonctionne en automne, il faut que la population reste convaincue de l’efficacité du vaccin contre les formes sévères. "